Никита Лямкин помещен в список травмированных игроков

4 января 2026  15:30
Эдгар Витковский

«Ак Барс» поместил защитника Никиту Лямкина в список травмированных игроков, гласит заявка команды на сайте КХЛ. Лямкин получил повреждение по ходу заключительного матча 2025 года с «Северсталью». В третьем периоде защитник блокировал бросок и получил удар клюшкой соперника в область глаза, после чего сразу покинул лед и отправился на медицинское обследование.

В сезоне 2025/26 Лямкин занимает второе место по набранным очкам среди защитников «Ак Барса» – на счету игрока 25 (3+22) балла за результативность.

