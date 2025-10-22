Ночное ДТП на Горьковском шоссе в Казани: пострадали шесть человек

Город
22 октября 2025  08:37
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек. Инцидент случился около полуночи на Горьковском шоссе.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Приора» не соблюдал безопасную дистанцию и превысил скорость, что привело к столкновению с Toyota Camry.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась шести людям: водителю и пассажиру Toyota Camry, а также водителю и трем пассажирам «Лады Приоры». Все пострадавшие в сознании были доставлены в больницы города машинами скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

