Ночью над Татарстаном силы ПВО уничтожили беспилотник

В небе над Татарстаном в ночь на 6 января был перехвачен и сбит один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, атака отражалась в период с 23:00 5 января до 7:00 утра. Всего за это время дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 129 украинских БПЛА над различными регионами страны.

Наибольшее число беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Помимо Татарстана, под удар попал и Башкортостан, где силы ПВО ликвидировали шесть летательных аппаратов.