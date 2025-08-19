«Новая волна»: на разогреве у начинающих исполнителей работают звезды

Репетицию провели режиссер-постановщик «Новой волны» Александр Ревзин и музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина. Гостями открытой репетиции стали заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, представители СМИ.

13 финалистов, представляющие шесть стран, исполнили песню «Новая волна», премьера которой состоится в день открытия конкурса, 21 августа, на площадке у «Ак Барс Арены». Еще они спели по одному куплету с припевом песен, с которыми выступят на первом конкурсном дне. Имена победителей «Новой волны - 2025» станут известны на церемонии закрытия конкурса 26 августа.

- «Новая волна» - единственный конкурс в мире, где на разогреве у неизвестных начинающих исполнителей работают настоящие звезды. Таким образом мы изначально задаем очень высокую планку того, что происходит на сцене. И очень хочется верить, что и дальше эту планку будем держать высоко, - рассказал режиссер-постановщик «Новой волны» Александр Ревзин. - Был очень большой конкурсный отбор, в финал вышли 13 молодых исполнителей. Это те ребята, которые в этом году, как нам показалось, наиболее интересно представляют разножанровую музыку и разные регионы России и мира.

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева пожелала команде конкурсантов успешного старта на земле Татарстана.

- «Новая волна» - яркий и добрый фестиваль. Он про добрые песни, доброе настроение. Его проведение в Татарстане - это знаковое событие для всего музыкального мира, конечно, и для татарстанцев, и для гостей рес­публики. Среди зрителей в зале будут участники программы «Батырлар. Герои Татарстана», врачи, оказывающие помощь раненым в госпиталях, а также добровольцы, активно участвующие в оказании помощи в зоне проведения специальной военной операции, - рассказала Лейла Ринатовна. - Творческой команде Игоря Яковлевича Крутого и проекта «Новая волна» хочу пожелать самых добрых дорог, самых замечательных впечатлений от Татарстана, Казани. Успехов! Вы замечательные, талантливые и великолепные. Я уверена, у всех молодых исполнителей, кто стартовал со своей карьерой в рамках «Новой волны» в Татарстане, все сложится замечательно, потому что наша республика - это место силы!

Напомним, в этом году на участие в «Новой волне» было подано более 6 тысяч заявок от молодых исполнителей из разных стран мира. После серьезного музыкального марафона жюри под председательством генерального продюсера конкурса, народного артиста России Игоря Крутого определило 13 финалистов. В финал вышли представители шести стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

Помимо конкурсной программы на «Новой волне» казанцев ждут выступления Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Димы Билана, Сергея Лазарева, Льва Лещенко, Олега Газманова, Анжелики Варум, Леонида Агутина, Ани Лорак, Алексея Чумакова, Александра Буйнова, Клавы Коки, Люси Чеботиной, JONY, Николая Баскова, Ирины Аллегровой, групп «А»Студио», «Дискотека Авария» и многих других звезд популярной музыки разных поколений.