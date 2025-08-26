«Новая волна»: завершается неделя звездной музыки в Казани

На неделю наш город стал столицей популярной музыки. На специально выстроенной сцене у стадиона «Ак Барс Арена» шесть вечеров подряд выступали участники конкурса и звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев, Алсу, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Олег Газманов, Лолита, Ани Лорак, Люся Чеботина, Shaman, Николай Басков, Алексей Чумаков, «Иванушки International», JONY, Анна Асти и другие известные исполнители разных поколений.

На красной дорожке у журналистов была возможность пообщаться со звездами.

- Я под впечатлением от Казани. Приезжала сюда раньше, но возможности посмотреть город не было, потому что график был напряженный: отель - концертная площадка. А сегодня я увидела Казань - прекрасный город! - поделилась впечатлениями Ани Лорак.

- Мы начинали «Новую волну» в Юрмале, потом - Сочи, сейчас - Казань. Я думаю, сам фестиваль - это атмосферная история и в Казани он сохранит свое звучание, тепло, поскольку люди здесь очень гостеприимные, - отметил Стас Михайлов.

Сергей Лазарев тоже поделился своим мнением о переезде «Новой волны» в Казань:

- Чисто внешне зал выглядит точно так же, как и в Сочи. Конечно, здесь немножко прохладнее. Хотя и в Сочи во время фестиваля бывала разная погода. Казань принимает «Новую волну» очень тепло, с большим интересом и вниманием. Создается ощущение, что город живет этим конкурсом. Артистам это приятно.

С особым нетерпением ожидали появления на красной дорожке Филиппа Киркорова.

- «Новая волна» в этом году отличается местом проведения. Слава богу, здесь не так жарко. Но как будто мы находимся в Сочи - все то же самое, но и не так, по-другому. У этого конкурса замечательная энергетика.

Подпитываюсь энергией молодых исполнителей, они дарят мне молодость, а я взамен делюсь с ними своим опытом. Вот такой чудесный обмен происходит на «Новой волне», - рассказал журналистам Филипп Бедросович.

Напомним, в этом году на участие в «Новой волне» было подано более 6 тыс. заявок от молодых исполнителей из разных стран мира. После серьезного музыкального марафона жюри под председательством генерального продюсера конкурса, народного артиста России Игоря Крутого определило 13 финалистов. В финал вышли представители 6 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

В воскресенье, после завершения третьего конкурсного дня, были объявлены имена победителей «Новой волны» 2025 года. Обладателем первого места стал Alex Lim из Казахстана. Второе у российской фолк-группы «Оберег» из Новосибирска. Третье место заняли два участника: Jummy (Россия) и Yernazar (Казахстан). А приз зрительских симпатий вручили Теймуру Ганифаеву из Азербайджана. Именно он стал лидером онлайн-голосования, которое проходило параллельно с конкурсом.