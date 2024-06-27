Новая вратарская линия и перегруженная средняя линия: что ждать от «Рубина»?

На минувшей неделе в «Рубине» после отпусков футболисты приступили к тренировкам на клубной базе. В планах на лето у казанцев четыре контрольных матча: с КАМАЗом (сегодня, 27 июня), «Крыльями Советов» (4 июля) и «Енисеем» (7 июля), а последний соперник станет известен позднее.

Примечательно, что в Казани свои летние сборы будет проводить еще один клуб РПЛ - «Крылья Советов». Самарцы выбрали своей базой Центральный стадион.

За время межсезонья «Рубин» успел объявить о двух трансферах «на вход» и пяти сделках «на выход». Но 30 июня завершится срок доброго десятка соглашений об арендах футболистов, и ростер клуба заметно располнеет. Рассказываем о том, в каком составе подопечные Рахимова погружаются в летнюю работу.

Клуб полностью обновил вратарскую бригаду

Ключевой вопрос, который встал перед «Рубином» в это межсезонье, вратарский. Юрий Дюпин после пяти лет в Казани не стал продлевать контракт и уехал в «Краснодар». «Быки» были заинтересованы в опытном голкипере - после продажи Матвея Сафонова в ПСЖ в их активе остался лишь 22-летний Станислав Агкацев, у которого за карьеру набралось 9 матчей в РПЛ и одна игра в Лиге Европы.

Вслед за Дюпиным «Рубин» объявил об уходе вратаря Егора Шамова. Голкипер за сезон в Казани успел провести матч с «Оренбургом» в РПЛ (0:3) и две встречи в Кубке России (пропустил суммарно пять мячей). Парадоксально, но еще три года назад Шамов был основным голкипером тульского «Арсенала» эпохи выступления в элитном дивизионе и даже собрал девять «сухарей». В состав казанского клуба вратарь приходил свободным агентом - в таком же статусе он команду покинул.

Роль основного голкипера в новом сезоне будет отведена 33-летнему Артуру Нигматуллину. Футболист перешел из «Пари НН», а авторитетный портал Transfermarkt оценил эту сделку в 700 тысяч евро. Воспитанник ЦСКА львиную долю своей карьеры катался по арендам из Москвы в разные части России. Успел поиграть за любительский «Приалит» из Реутова, затем были «Мордовия», «Урал», «Химки» и нижегородская «Волга». Летом 2016-го «Волга» почила в бозе, а Нигматуллин перешел в «Тосно», спустя сезон оказался в «Амкаре», но и тот прекратил свое существование. На три года вратарь перешел в тульский «Арсенал», а с лета 2021-го играл за «Пари НН». В активе голкипера всего один трофей - победа в ФНЛ с «Мордовией» (2012) и 129 игр в РПЛ (43 «сухие» встречи).

Бэкапом Нигматуллина станет 26-летний Евгений Ставер. За свою карьеру уроженец Иркутска никогда не выступал в РПЛ, а свой единственный полноценный год в Первой лиге провел только в сезоне-2023/24. В октябре прошлого года Ставер успел угодить в скандал: после гостевой игры с «Химками» (0:1) голкипер агрессивно повел себя по отношению к мальчику, который подавал мячи, из-за систематической задержки времени. Вратаря одарили трехматчевой дисквалификацией, но и «Химкам» выписали штраф за низкую эффективность работы мальчика у кромки поля.

В Казани расстались с Мартыновичем и двумя сербами

Менеджмент клуба постепенно стал расчищать состав от легионеров. Так, «Рубин» покинули Лука Биелович и Лазар Ранджелович. Первый выступал за казанцев на правах аренды, но так и не провел на поле ни минуты. Ранджелович перешел в «Рубин» из «Олимпиакоса», по версии Transfermarkt, эта сделка обошлась Казани в 1 млн евро. За сезон серб провел 21 матч в РПЛ и отличился лишь одной желтой карточкой. Покинул казанский клуб и полузащитник Дарко Йевтич. Футболист с июля 2022 года восстанавливался после разрыва крестообразной связки, однако так и не смог набрать оптимальных кондиций - за сезон провел на поле символические три минуты.

Ушел из «Рубина» и 36-летний капитан Александр Мартынович. Игрок сборной Беларуси за два сезона набрал 48 игр в футболке казанцев и «3 + 1» балла по системе «гол + пас». Карьеру Мартынович продолжит в «Кайрате», который идет третьим в чемпионате Казахстана. Открытым остается вопрос по еще одному иностранцу - в конце июня истекает срок действия контракта поляка Мацея Рыбуса. Защитник за сезон успел дважды травмироваться и провести лишь 8 встреч в чемпионате страны и Кубке России.

10 футболистов вернутся из аренды

Отдельная головная боль - арендованные футболисты, которые не запомнились ничем примечательным за этот год. Из «Балтики» вернутся нападающие Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе. Лисакович в 15 встречах РПЛ успел отличиться 4 голами и 3 результативными передачами, а Фамейе начал свою аренду с трех голов и передачи в пяти играх, однако затем погас. Весной форвард и вовсе получил травму, а «Балтика» отправилась в Первую лигу.

Полузащитники Солтмурад Бакаев и Даниил Кузнецов провели сезон в Первой лиге в составе «Родины». Бакаев в 22 играх забил мяч и отдал три результативные передачи, а Кузнецов появился на поле 12 раз и оформил «2 + 1» по системе «гол + пас». «Родина» остановилась в шаге от зоны стыковых матчей с клубами РПЛ - команда набрала 55 очков, но пропустила вперед себя по дополнительным показателям «Арсенал».

Полузащитники Леон Мусаев и Ленар Фаттахов вместе с «Кубанью» заняли последнюю строчку в таблице Первой лиги. Мусаев вышел на поле четыре раза, Фаттахов - 21, но оба результативными действиями не отличились. А вот Михаил Костюков помог «Динамо» из Махачкалы пробиться в РПЛ. В 16 матчах он запомнился голом и результативной передачей.

Одной строкой стоит упомянуть Даниила Родина, который провел год в КАМАЗе (22 матча, гол и передача), и Константина Нижегородова (15 матчей и передача в «Арсенале»). Но в целом из всего перечисленного шорт-листа едва ли кто-то из футболистов сейчас готов помочь «Рубину» решать турнирные задачи в РПЛ. Впереди у игроков месяц тренировок, чтобы доказать свою конкурентоспособность.