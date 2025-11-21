Новые тракторы поступят в сельские поселения восьми районов Татарстана до конца года

До конца 2025 года 17 сельских поселений Татарстана получат новую сельскохозяйственную технику. В рамках грантовой программы будет закуплено 17 тракторов "Беларус" на общую сумму более 43,8 млн рублей.

Техника поступит в сельские поселения восьми районов республики: Агрызского, Азнакаевского, Алькеевского, Альметьевского, Менделеевского, Нижнекамского, Сармановского и Тукаевского. Среди закупаемой техники - 16 тракторов "Беларус-82.1" и один "Беларус-422.1" выпуска 2025 года.

Как отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов, обновление парка сельхозтехники является инвестицией в развитие села и повышение качества жизни сельчан. Новая техника позволит эффективнее обслуживать территории поселений, проводить работы по благоустройству и поддерживать дорожную инфраструктуру в надлежащем состоянии.

Поставка всех тракторов запланирована до 19 декабря. Всего в 2025 году победителями конкурса грантов стали 170 сельских поселений и три поселка городского типа, общая сумма поддержки составила 347,5 млн рублей.