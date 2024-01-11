Новый год на свежем воздухе встретили 45 тысяч человек

Сначала с подробным отчетом выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она посетовала на то, что ударившие вдруг морозы (зимой! кто бы мог подумать при планировании культурных мероприятий?!) немного нарушили планы татарстанцев. Однако, несмотря на это, итоги реализации республиканской культурной программы оказались более чем впечатляющими.

Так, по всему Татарстану в новогодние каникулы прошло свыше 6,5 тысячи мероприятий. Их посетили более 800 тысяч человек, с гордостью добавила министр. «Помимо морозов, у нас был еще один враг - высокий эпидемический порог», - сообщила Аюпова. Видимо, поэтому 600 тысяч татарстанцев (примерно 75% от указанных выше 800 тысяч) предпочли мероприятия, проходившие в учреждениях культуры, то есть в теплых помещениях. Таковых прошло более 1,5 тысячи. Самыми востребованными объектами культуры среди татарстанцев оказались Казанский кремль с 195 тысячами посетителей за все новогодние праздники и Казанский цирк с 86 тысячами зрителей.

Впрочем, со слов следующего докладчика, а им стал начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, и на свежем воздухе отдохнуло немало граждан. По приведенным им данным, непосредственно новогоднюю ночь на площадках у центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» провели около 45 тысяч человек.

А всего с начала года порядка 200 тысяч горожан приняли участие в развлекательной программе «Не опять, а с Новым» у «Чаши». В Казани за время каникул состоялось около 500 мероприятий, из них 200 - в общественных пространствах, доложил Абзалов. Это при том, что три мероприятия пришлось перенести и еще три отменить. Ничем казанцев не возьмешь - ни вирусами, ни морозами! Да им еще предстоит отплясывать здесь же, у «Чаши», куда всех приглашают 13 января к 17.00 на встречу старого Нового года.

Но Аюпова все-таки была не очень довольна такими итогами. «Поток был, но не такой активный, как мы рассчитывали. У нас только первые два дня оказались загружены полностью, а остальные - на 50 - 60%», - раскрыла она. С министерского поста, конечно, видней. Но личный опыт говорит о другом. Проезжая и проходя мимо некоторых праздничных мероприятий на елках города (которых, к слову, у нас 115), можно было обнаружить, что в них принимают участие далеко не тысячи и даже не сотни горожан.

Кстати, Минкульт Татарстана объявил голосование за самое лучшее новогоднее мероприятие. Чтобы знать, на что ориентироваться в следующий раз. Проголосовать можно в официальном аккаунте Министерства культуры РТ и в его Telegram-канале. Хотя уже понятно, что если проголосует хотя бы каждый десятый из боровшихся с холодом в новогоднюю ночь у «Чаши», то это мероприятие и станет победителем. После подведения итогов генератор случайных чисел выберет трех счастливчиков среди комментаторов поста с голосованием, которым подарят билеты (на всю семью) в любое учреждение культуры республики по их выбору.

Вполне возможно, что не все прогуливавшиеся по столице Татарстана в эти морозные дни были казанцами. Более того, вполне вероятно, что какая-то часть из них туристы. Ведь, как сообщил на том же брифинге председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, за все новогодние праздники Татарстан посетило более 170 тысяч человек. А в прошлый раз в зимние каникулы их было на 5% меньше. По приведенным Ивановым данным, загруженность отелей на пике достигала 100%. Среди самых популярных туристических мест глава ведомства назвал Раифский монастырь (более 60 тысяч посетителей) и резиденцию Кыш Бабая (свыше 4,5 тысячи посетителей).