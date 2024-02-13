Новый госпиталь в Казани: как прошел первый год работы?

В Казани в сентябре 2022 года открылся новый военный госпиталь на улице Рауиса Гареева, воздвигнутый почти за год - старт строительству 27 августа 2021 года дали министр обороны России Сергей Шойгу и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В полную мощность новое медучреждение начало работать к концу 2022 года.

Молчаливые и терпеливые герои

Корреспонденты «КВ» недавно отправились в госпиталь, чтобы посмотреть, как обстоят там дела спустя почти год с начала его работы. Увиденное нас поразило! Военный госпиталь - огромный и кажется необъятным.

Ориентироваться хорошо в нем могут только постоянные сотрудники. Все здесь новое, современное, красивое...

На КПП мы увидели, как в госпиталь приходят и выходят из него мужчины с различными травмами. У кого-то перевязана рука, кто-то хромает, опираясь на костыли. Но взгляд у этих людей прямой. Они не выглядят сломленными или подавленными. Разговорившись с одним из пациентов, который пришел с женой, мы узнали, что он вернулся из зоны СВО в связи с ранением. Мужчина, назовем его Егор, был на костылях. Ему 33 года, он мобилизованный, до этого работал на заводе.

- Пробыл в зоне СВО около месяца, получил ранение и выбыл, - рассказал Егор. - Пальцы на ноге раздробило. Сейчас прохожу реабилитацию. Восстанавливаться придется долго. Люди в зоне СВО - патриоты, с некоторыми я подружился. Сейчас мы общаемся. Если нужно будет снова туда идти, я пойду.

Супруга нашего собеседника при этих словах глубоко вздохнула, на глазах у нее появились слезы.

- У нас трехлетний ребенок, - сказала она. - Сын, конечно, не понял, где был его папа. Когда объявили мобилизацию, муж заявил, если ему придет повестка, он бегать не будет, пойдет. Я отнеслась к этому с пониманием, спорить не стала, хотя было страшно и тяжело. Узнав о ранении, конечно, испугалась, но была рада, что он жив и вернется домой. Его не было дома два месяца, но за это время он изменился. Повзрослел, стал более спокойным, рассудительным, приоритеты поменялись - стал больше ценить жизнь, семью.

Потом мы встретили 44-летнего Радика (имя изменено. - Прим. автора) из Башкирии. Он тоже мобилизованный и был в зоне СВО примерно полгода. Выбыл по ранению.

- Жена и дети не хотели отпускать. Но что тут сделаешь? - заметил мужчина. - Это наш долг. Если скажут, что надо ехать - я поеду.

Прямо в госпитале мы познакомились еще с одним героем. Он житель Алексеевского района РТ, ему 40 лет. Мужчина признался, что был в зоне СВО полгода и пошел туда добровольцем. До этого работал кладовщиком.

- Я взрослый человек, так решил, - просто сказал он. - Служил в армии и по контракту. Советоваться ни с кем не стал. С женой в разводе, дети взрослые и живут отдельно, родители у меня уже покойные. Там страшно, но к этому привыкаешь. Настрой у товарищей боевой. Все нацелены на победу, сворачивать назад никто не желает. Патриотов у нас очень много.

33-летний Дмитрий (имя изменено. - Прим. автора) родом из Новосибирска. Молодой человек сообщил, что пошел в зону СВО добровольцем и был там уже два раза. Выбыл по ранению.

- Я только немного подлечусь и снова пойду отстаивать свою Родину, - коротко ответил он.

В госпитале мы встретили немало ветеранов СВО самого разного возраста. Рядом с некоторыми стояли, видимо, их супруги. Несмотря на различные травмы и увечья, мужчины держались стойко. Мы не слышали плача, криков, жалоб и вообще каких-либо разговоров. Такие вот они, герои: молчаливые и терпеливые.

От сложных операций до реабилитации

Состоит госпиталь из трех зданий, которые расположились неподалеку от РКБ и ДРКБ, сравнительно недалеко МКДЦ. Как сообщил нам начальник госпиталя подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев, врачи из этих медучреждений - светила медицины и иногда проводят операции пациентам или же консультируют других докторов. Госпиталь, по словам Ижбердеева, оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, поэтому здесь можно проводить хирургические вмешательства практически любой сложности и не перевозить больных в другие медучреждения. Оборудование для эндовидеохирургии, например, позволяет проводить сложные операции через маленькие проколы, картина происходящего выводится на экран перед врачом.

- Госпиталь площадью более 33 тыс. кв. м построен на площади 5 га, - отметил Дамир Камильевич. - На сегодня он является одним из современнейших лечебных заведений в Татарстане. Здесь оказывают помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, принимают участников СВО. Можно получить весь объем медицинской помощи - операционное вмешательство, лечение, реабилитацию. Большинство наших пациентов - ветераны СВО, и не только из Татарстана, но и из других городов России.

В диагностическом корпусе разместились дневной стационар, лаборатория, приемное, стоматологическое, диагностическое, физиотерапевтическое отделения, отделение лучевой диагностики. Для диагностики есть, в частности, высокофункциональный компьютерный томограф с возможностью 3D-моделирования снимков. В лечебном корпусе работают операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения и поликлиника. Медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, библиотека и конференц-зал расположились в административно-бытовом корпусе.

На данный момент в госпитале пять коечных отделений общей вместимостью 150 койко-мест. Поликлиника госпиталя рассчитана до 200 посещений в день. Палаты - максимум на троих пациентов, в каждой свои туалет и душ, оборудованные с учетом возможной малой мобильности пациентов. Есть библиотека, комната отдыха, молельная комната для мусульман и маленький храм для православных. На сегодня госпиталь работает в полную силу.

«В зоне СВО происходит немало чудес»

- С какими проблемами приходится сталкиваться? - обратились мы к Дамиру Ижбердееву.

- У нас наблюдается кадровый дефицит. Возможно, кто-то боится: раз военный госпиталь - значит, тебя отправят в зону СВО. Однако это не так. Кто-то, вероятно, не хочет уходить с постоянного места работы. Тем не менее наши двери открыты для медиков различных специализаций.

- Какое у вас впечатление от ваших пациентов - бойцов, участвовавших в специальной военной операции?

- Делаю постоянный обход пациентов. Что могу сказать об этих людях? Их моральные, волевые качества потрясающие. Это сильные личности. И блеск в их глазах, несмотря на ранения, недуги, не тускнеет. Примерно 99% наших пациентов, побывавших в зоне СВО, люди мотивированные, и они снова хотят идти в зону СВО. Своих однополчан они называют не пацанами или ребятами, а братьями, братишками. Это невозможно понять тому, кто не был в зоне СВО.

- Вас самого как-то поменяло общение с вашими нынешними пациентами?

- Поменяло, конечно. Я сам был в зоне СВО. И знаете, до того как там побывать, у меня тоже были какие-то свои представления обо всем этом и они не соответствовали реальности. Это была моя не первая командировка в зону боевых действий, я уже был, к примеру, в Сирии. То есть некое понимание, что такое боевые действия, у меня было. И я почему-то думал, если у человека нет подобного опыта, как это было у многих мобилизованных, он может приукрашивать реальность, чего-то не понимать. Ну люди танк впервые увидели! И рассказывают какие-то невероятные истории... Как я ошибался. Побывав же в зоне СВО, могу сказать, что там действительно происходит немало чудес. Это когда рядом с тобой падает снаряд, но он по каким-то неизвестным причинам не взрывается. Мне думалось, что такие рассказы - это фантазии, а оказалось - правда. Глаза будто открылись. Эта спецоперация особенная. И не только в плане характера боевых действий. Люди, которые участвует в ней, тоже особенные. Кто-то из них работал в сферах, далеких от боевых действий, к примеру, таксистом, сварщиком, аграрием, менеджером, а стал героем. Восхищают добровольцы. Они тоже до СВО жили обычной жизнью, а тут вдруг пошли защищать свою страну. Знаю немало врачей-добровольцев... Кто-то был неврологом, гинекологом, терапевтом, а ради СВО переквалифицировался в хирурга. Они тоже подвергаются опасности там. Честь и хвала всем этим людям, которые были в зоне СВО и сейчас там находятся. Они вызывают большое уважение.