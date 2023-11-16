О чем писала газета 100 лет назад

Так выглядел оригинал газеты «Известия ТЦИК» в 1923 году Фото: Фарит Муратов

В №136 «Казанских ведомостей» за 20 сентября мы рассказывали о столетнем юбилее баскетбола Татарстана. Факт, что в 1923 году в Казани прошел первый в нашем городе баскетбольный турнир в рамках второй окружной всероссийской Олимпиады Приволжского военного округа, достоверный и хорошо известный. Не было только точных данных о сроках проведения Олимпиады. Усилиями сотрудников Федерации баскетбола РТ, баскетбольного клуба «УНИКС», работников Государственного архива Республики Татарстан были найдены экземпляры газет «Известия ТЦИК» (Известия Татарского Центрального исполнительного комитета) за первые дни августа 1923 года, где рассказывалось об Олимпиаде Приволжского военного округа. Посвятим и мы этому событию несколько строк, но расскажем не только о спорте. Читателям наверняка будет интересно узнать, о чем писали казанские газеты в далеком 1923 году, как и чем жила столица АТССР (так тогда именовалась Татарская АССР).

Казань подготовилась к Олимпиаде весьма серьезно. К началу соревнований был отремонтирован стадион Народного комиссариата здравоохранения «Трудовые резервы». Приволжская Олимпиада достаточно широко освещалась в прессе. А главное, на города, которые были представлены в Казани, велось прямое радиовещание. Согласитесь, для 1923 года событие неординарное. Олимпиада проходила в Казани с 29 июля по 5 августа. На нее съехались представители 17 городов: Екатеринбурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Царицына, Оренбурга, Уфы, Челябинска, Симбирска, Самары и других. Участие городов Урала говорит скорее о том, что уральский регион входил в те годы в Приволжский военный округ. Представители Казани приняли участие в 9 видах спорта, завоевав первенство в легкой атлетике, футболе и баскетболе. Но наиболее ощутимым их превосходство было в баскетболе. Помимо разгрома команды Уфы в финальном матче 2 августа со счетом 59:13, они не менее успешно обыгрывали соперников по ходу соревнований. Так, Оренбург пал при счете 44:14. Казанский корреспондент «Известий» М.Симский назвал этот счет отличным.

Однако перейдем к самой газете. Она была четырехполосной, по дизайну ничем не отличалась от дореволюционных изданий. Видимо, переход от «проклятого царизма» во многих сферах деятельности не был одномоментным. Вот и соревнования, как это было до революции, именуются олимпиадами, спартакиадами их назовут позднее - в 1927 году.

«Известия ТЦИК» объявляют подписку на август. Со всеми приложениями - 185 руб., без приложений - 125. Для рабочих организаций всего 75 руб. Доставка на дом - 15 руб. На 2 августа курс золотого рубля - 115 советских рублей. Сообщают, рабочий Тюриков выиграл 50000 рублей золотом. Если у вас есть облигации выигрышного займа, пишет газета, то и вы можете выиграть такую же сумму 20 августа.

Цены на продукты 2 августа: мука ржаная - 80 руб., пшеничная - 340, крупа гречневая - 150 (за пуд). Молоко сырое - 17 - 20 руб. за четверть (3 литра), яйца - 20 - 21 руб. за десяток, масло подсолнечное - 28 руб., сливочное и топленое - 45 - 60 руб. за фунт. Говядина (за фунт) - 15 - 22 руб., свинина - 20 - 25 руб., картофель молодой - 2 руб. за фунт, соль - 145 руб. за пуд, сахар рафинированный - 2100 руб., песок - 1800, керосин - 250 руб. за пуд. Рыба (за пуд рыбы с тарой): сазан, судак, лещ - 270 руб., сельдь - 150, вобла - от 160 - 200 руб., икра вобляная - 400 руб. (Фунт - 453 грамма. Пуд - 16 килограммов).

Политические события - на первой полосе. Лига наций предложила РСФСР дать ей сведения о состоянии нашего транспорта. Советским правительством предложение отклонено. Синайская конференция решила препятствовать объединению Германии, Австрии, Венгрии и Болгарии. Японцы воспрещают русскому населению в Рыбинской волости на северном Сахалине сноситься с Николаевском и ловить рыбу. На рижской бирже предполагается котировать российский червонец.

Однако нас больше интересуют дела казанские. Шефы должны выписывать для подшефных деревень местную крестьянскую газету «Красная деревня». «Известия ТЦИК» возьмут под контроль общественного мнения эту область работы шефов. Печатаются объявления правления Электротреста об электрификации Пороховой, Ягодной и Адмиралтейской слобод, которые уже почти освещены электричеством, но упускается из виду Удельная стройка, Козья слобода и Гривка. Здесь сильно нуждаются рабочие в свете, которые живут во тьме, имея только керосиновые коптилки. На фабрике «Спартак» от собраний стараются улизнуть. Нет ни одного собрания, на котором присутствовали бы служащие конторы. Съезд рабочих нарпитания передает привет В.И.Ленину и избирает его почетным председателем съезда: «Приветствуем тебя, вождь мировой революции. Ты стойко ведешь к ней рабочий класс. Ждем скорейшего твоего выздоровления». И сообщает, что ведется борьба с пережитками старого времени - чаевыми. Берущих на чай будут исключать из союза. Съезд особо отметил необходимость усиления профработы среди татар, ведя ее по возможности на их родном языке. Съезд признал 15-процентное отчисление за пользование квартирой рабочими ненормальным. Плата должна производиться по расценке коммунхоза. Квартиры повсюду должны быть улучшены.

Газета борется с разгильдяйством. В селе Останково Челнинского кантона на развалинах дома местного помещика свален кучей сельскохозяйственный инвентарь, валяется несколько лет подряд под дождем без всякого надзора. Помимо порчи беспощадно расхищается кому не лень. Помещика прогнали, а захваченное им народное достояние не сумели использовать. Преступление ведь это.

В клубе пищевиков был устроен спектакль силами драмкружка. Пьеса рисует жизнь летчиков. Зрители остались довольны игрой своих товарищей-рабочих. Драмкружок вместе со струнным оркестром на днях едет в деревню Моркваши (за Волгой) на мельницы №5 и 6.

Хасану Сагитову 52 года, из них 36 лет проработал на нефтескладе. Глухой Хасан - прозвали его люди. А Глухой он потому, что купался в керосине (видимо, производственная травма. - Прим. авт.). В этом году при праздновании пятилетки нефтяной промышленности Сагитова наградили почетным званием «Герой Труда». Дали ему в подарок мануфактуры, сапоги и добавочный отпуск.

Число и сумма вкладов в сберегательные кассы продолжает расти. К 1 августа число действующих счетов достигло 470, сумма превысила миллион рублей. ТНКЮст приступил к переводу и изданию на татарском языке Уголовно-процессуального и Гражданского кодексов, в чем, несомненно, ощущается на местах острая необходимость. Малярия увеличивается. Среди детей детдома №16 им. Киквидзе сильно развилась малярия: из 160 человек 90 малярийных.

Вниманию милиции. Неоднократно приходится наблюдать на базаре кучки «темных людишек», зазывающих сыграть в «три карточки». Эта шайка аферистов с каждым днем растет и наглеет. Необходимо принять энергичные меры к ликвидации этой шайки. В Академической слободе у самой дороги открыт люк, полный нечистот. В ночное время прохожий легко может попасть в яму. Не мешало бы обратить на это внимание кому следует. На завороте трамвайной линии, около Державинского сада и на Рыбнорядной, почти ежедневно сходят с рельсов трамваи. Приходится дальше идти пешком или терять целые часы на ожидание. В середине лета в Алатовском потребобществе была обнаружена растрата 336 пудов пайков и продуктов. Следствием было установлено, что хищение было произведено председателем правления Брандесовым и секретарем союза Рождественским. Они предложили начальнику уголовного розыска взятку 500 рублей. Суд постановил: Брандесова лишить свободы на срок 3 года 4 месяца, Рождественского - на 2 года 8 месяцев.

Печатала газета и антирелигиозные статьи. В ней широко использовали рекламные объявления.

Вот немногое из того, о чем сообщала казанская газета 100 лет назад.

