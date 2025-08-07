Об отключении воды и городских мероприятиях казанцам поможет узнать специальный бот

На этой неделе с 4 августа заработала новая цифровая платформа «Моя Казань».

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии сообщила директор Казанского городского общественного центра Екатерина Ямбаршева.

На этой платформе можно найти информацию об отключениях воды, тепла и электроэнергии, благоустройстве дворов и парков, новости и афишу городских мероприятий. Причем она постоянно будет актуализироваться в режиме реального времени из системы «Открытая Казань». Особенность проекта в том, что все вышеуказанные новости будут приходить автоматически на электронную почту или в телеграм-боте «Моя Казань». Надо только подписаться на платформу. Для получения автоматических уведомлений о важных событиях по вашему адресу или адресам близких необходимо пройти регистрацию на сайте - через портал «Госуслуги» или социальную сеть «ВКонтакте». Причем в личном кабинете можно добавить сразу несколько локаций.

Ведущий совещание мэр столицы РТ Ильсур Метшин также отметил: ключевая особенность платформы «Моя Казань» в том, что информация автоматически отправляется на электронный адрес человека: «Это совершенно новый, опережающий подход, и наша задача - максимально информировать жителей о новом ресурсе. Надеемся, отладка продукта пройдет без каких-либо шероховатостей. Прошу цифровые службы держать руку на пульсе».

Естественно, проект создан на базе сайта, на котором несколько разделов: «Городские службы», «Сервисы», «Проекты» и «Услуги». Также существует раздел с интерактивной картой, где показаны точки с отключениями коммунальных услуг или, например, благоустраиваемые дворы. Прямо в карточке объекта можно посмотреть сроки реализации работ, причину и ответственную организацию, что позволит оперативно решить возникающие вопросы.

«Разобраться с различными ситуациями в сфере ЖКХ помогут подробные ответы в блоке «Часто задаваемые вопросы». Например, здесь можно узнать, что делать, если квартиру затопило, или как поступить с брошенной машиной во дворе», - подсказала Ямбаршева.

Платформа «Моя Казань» будет присутствовать и в офлайне. Так, плакаты с адресом сайта и QR-кодом будут размещены в лифтах домов и социальных учреждениях, а цифровые афиши появятся на уличных билбордах и других городских поверхностях.

Ямбаршева в конце своего доклада напомнила, что официальный портал мэрии Казани kzn.ru продолжает работать в привычном для горожан режиме.