Общество и власть ищут ответ: что делать с безнадзорными собаками?

Событие, произошедшее 28 ноября в поселке Васильево, - это не просто частный случай жестокого нападения животных на ребенка. Трагедия стала точкой сборки накопившихся в обществе проблем с безнадзорными собаками: несовершенства законодательства, конфликта ценностей, неэффективности системы отлова и содержания.

Бесконечные дни в реанимации

Когда прохожим удалось отбить 9-летнюю девочку у своры, было уже очевидно, что травмы носят катастрофический характер. Врачи ДРКБ, куда в тяжелом состоянии доставили пострадавшую, диагностировали множественные рваные раны и поместили ребенка в реанимацию.

Девочку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Последняя технология - крайняя мера, это как искусственные легкие и сердце вне тела. Сам факт ее применения говорит о том, что организм не справляется самостоятельно. Состояние девочки остается стабильно тяжелым, прогнозы врачи не дают, подчеркивая, что все в руках Всевышнего и что борьба идет за каждый орган, каждую систему.

Власти Зеленодольского района заявили, что находятся на постоянной связи с семьей ребенка, оказывая всю необходимую поддержку - медицинскую, психологическую, юридическую.

Расследование обстоятельств

Под домашний арест отправлены директор благотворительного фонда «Кот и Пес» Альберт Галиев и его сотрудник Максим Иванов. Правоохранители считают, что фонд, заключивший контракт на отлов бездомных животных почти на 5,3 млн рублей, не справлялся со своими обязанностями, что и привело к трагедии.

Также суд избрал меру пресечения бывшему руководителю департамента ЖКХ района, а ныне депутату Айшинского сельского поселения Ниязу Мингазову. Ему, в частности, запрещен выход из дома в определенное время. По версии следствия, именно Мингазов, зная, что условия контракта фонд выполнить не может, заключил с ним соглашение и не контролировал его исполнение.

Все задержанные свою вину отрицают. Галиев заявляет, что выделенных средств было недостаточно для масштабной работы, а фонд оставался единственным ответственным за отлов на весь Зеленодольский район.

Примечательно, что за сутки до задержания Максим Иванов в интервью журналистам рассказал, что ту самую стаю они уже ловили, чипировали и в соответствии с законом отпустили обратно. На животных были бирки. Закон «Об ответственном обращении с животными» предписывает гуманную модель ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), но он не работает, когда речь идет о сформировавшейся агрессивной стае, воспринимающей территорию как свою.

Жизнь ребенка против права собак на жизнь

Расследование на месте выявило еще одну ключевую причину трагедии. Председатель СНТ «Здоровье» Владислав Михеев сообщил, что неоднократно писал заявления на отлов. Районные власти подтвердили: стая в районе заброшенного кирпичного завода и лесополосы у въезда в Васильево была хорошо известна. И она была «точкой притяжения» не только для брошенных животных, но и для сердобольных людей.

По данным пресс-службы района, стаю раз или два в неделю стабильно прикармливала волонтер из Казани, которая позже в разговоре с чиновниками подтвердила: «Мне было их жалко». Специалисты отмечают, что регулярная подкормка без последующего устройства животных закрепляет стаю на территории, стимулирует размножение и формирует у собак территориальную агрессию.

Особенно остро проблема безнадзорных животных стоит в таких поселках, как Васильево, где вокруг десятки садовых товариществ. Некоторые дачники, уезжая осенью в город, просто бросают своих животных, которые затем сбиваются в стаи.

Трагедия в поселке мгновенно расколола общество на два непримиримых лагеря. В телеэфире и соцсетях разгорелась война риторик. С одной стороны - позиция, ярко выраженная депутатом Госсовета РТ и генеральным директором ТРК «Новый век» Ильшатом Аминовым. «Лично для меня нет никакого выбора - жизнь одного ребенка дороже всех бродячих собак. Точка», - заявил Аминов.

В ответ в сети появилось анонимное обращение от неких зоозащитников, где прозвучали тезисы, вызвавшие шок у многих: «Смерть одного ребенка не повод для убийства всех бродячих собак. Машины тоже детей убивают. Давайте уничтожим все машины». Автор письма ссылался на опыт Грузии, где, по его словам, проблема решена гуманно.

Борьба на уровне законов

В ГУ ветеринарии Кабмина РТ прямо заявили, что эффективность системы ОСВВ недостаточна. Ключевые причины - недостаточный охват популяции (стерилизуются далеко не все), отсутствие массовой просветительской работы с населением и, самое главное, возврат животных в среду, где они, сбиваясь в стаи, вновь становятся опасными.

Цифры говорят сами за себя: за первое полугодие 2025 года в республике отловили около 5 тысяч животных, из них 628 были признаны агрессивными. При этом общее количество бездомных собак в Татарстане оценивается в 24 тысячи.

Неоднократные случаи нападения собак на людей заставили активизироваться парламентариев. В этом году в Госдуме РФ обсуждаются два законопроекта, выдвинутых депутатами от Татарстана - Татьяной Ларионовой, Ильей Вольфсоном и Айдаром Метшиным.

Первый законопроект запрещает мешать службам отлова животных. Авторы документа подчеркивают, что без такого запрета эффективно контролировать численность бродячих стай невозможно и это создает угрозу человеку.

Второй законопроект ограничивает кормление бездомных собак в общественных местах. Кормить животных будет запрещено у школ, детских площадок, больниц, в парках и вдоль дорог. Регионы смогут сами расширять список таких зон. В пояснении говорится, что регулярная подкормка закрепляет стаи на территории, которую они начинают считать своей и защищать, в том числе от людей.

Мировой опыт: от жесткого регулирования до абсолютной гуманности

В поисках решения проблемы бездомных животных общество и власти обращаются к международному опыту с разными подходами. Один из них - модель безвозвратного отлова, которую применяют в Великобритании, США и Японии.

В рамках этой системы животное, попавшее в приют, больше не возвращается на улицу. После обязательного срока передержки его стараются пристроить в новую семью. Если это не удается, применяется эвтаназия. Многие зоозащитные организации считают такой исход более гуманным, чем оставление животного на произвол судьбы, где его ждут голод, болезни и опасности.

Другой путь - жесткая ответственность владельца. Такой подход применяют в Италии, Германии и Португалии, он направлен на корень проблемы - человека. В Италии за выброшенного питомца предусмотрен штраф до 10000 евро или лишение свободы на срок до года.

Уникального результата добились Нидерланды, став первой страной в мире, где нет бездомных животных. Это достигнуто за счет комплексных мер: огромных штрафов за выбрасывание питомца, массовой государственной программы стерилизации, высоких налогов на покупку породистых щенков для стимуляции выбора животных из приютов, а также тотального чипирования.

Наиболее спорной и знакомой россиянам является модель ОСВВ, которая применяется также в Турции и Индии. Она чаще эффективна для кошек, а в случае с собаками несет риски. Показательно, что даже в Турции, известной терпимым отношением к уличным животным, власти недавно, несмотря на протесты, разрешили усыпление больных и агрессивных собак, признав, что одной стерилизации недостаточно.

Зоозащитники привели в пример Грузию, где также применяется эта система. По словам туристов и местных жителей, животные мирно живут в городах: спят на бульварах, не проявляют агрессии, и их всегда подкармливают.

Однако есть и другие свидетельства. Некоторые очевидцы, а также местные СМИ сообщают, что бездомные собаки все же могут сбиваться в стаи и нападать на людей.

Какие уроки мы вынесем?

Трагедия в Васильево обнажила глубокий тупик, в котором оказалось общество, разрывающееся между правом людей на безопасность и этическими принципами защиты животных. Действующий закон не удовлетворяет ни зоозащитников, ни противников безнадзорных животных. Голос матери пострадавшей девочки, требующей пересмотра законодательства, - это крик не только личной боли, но и здравого смысла.

Необходим комплексный подход, который четко разграничит ответственность, ужесточив наказание для владельцев, выбрасывающих животных, и для волонтеров, бесконтрольно создающих «точки притяжения» стай.

Такой закон может дать регионам право на дифференцированный подход, позволяя применять ОСВВ для социализированных животных в парках, но предусматривая безвозвратный отлов для агрессивных стай в жилых зонах. Он также обязан стимулировать создание достаточной сети приютов, развивать культуру ответственного отношения к питомцам и вводить обязательную регистрацию и особый контроль для владельцев собак потенциально опасных пород.

Пока врачи борются за жизнь ребенка, все общество стоит перед судьбоносным выбором. Либо мы найдем в себе силы для непопулярных, но необходимых системных решений, либо будем платить за бездействие человеческими жизнями, а это та цена, на которую общество не имеет права соглашаться.