Одна газовая установка вместо трех: в «Салават Купере» построят современную снегоплавилку

Город
8 декабря 2025  15:29

В Казани рассматривается проект строительства современной газовой снегоплавильной установки. Первый такой объект планируется разместить в районе жилого комплекса «Салават Купере». Как отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров, одна подобная камера способна заменить три стандартные канализационные снегоплавилки.

«Мы переняли опыт московских коллег и теперь, будем надеяться, у нас появятся новые снегоплавильные пункты», — прокомментировал инициативу мэр Казани Ильсур Метшин.

Основной причиной поиска альтернатив является невозможность расширения сети существующих канализационных снегоплавильных пунктов из-за ограничений инженерной инфраструктуры. Параллельно изучается возможность строительства СПП на объектах ТЭЦ с использованием теплой воды из систем охлаждения, что повышает их эффективность.

В связи с ростом объемов уборки в городе планируют закрепить требования по размещению снегоплавилок в новых районах на нормативном уровне. Это обяжет застройщиков предусматривать такие объекты в своих проектах.

