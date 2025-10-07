Октябрь в Татарстане: от дождей до снега - один миг

О прогнозе на месяц рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Мы уже привыкли к тому, что в последние несколько лет сентябрь - первый осенний месяц - становится фактическим продолжением лета. Наряду с первыми приметами осени сохраняется почти августовское тепло. Вот и нынче комфортное начало осени не обошло стороной территорию Татарстана - в общем средняя температура была выше климатической нормы. В частности, для Казани сентябрь оказался самым теплым за последние 30 лет.

Однако в преддверии октября в Татарстане началось резкое похолодание. Причем буквально накануне обвала холода в Казани был отмечен температурный рекорд максимальной температуры за всю историю метеорологических наблюдений с 1880 года. Воздух прогрелся до +27,7 градуса. Предыдущий абсолютный максимум (+27,4 градуса) был зарегистрирован в Казани 23 сентября 2015 года.

Холодная погода в Татарстане со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 2 - 4 градуса удерживалась до конца сентября. Ночью отмечались заморозки до 5 градусов, в дневные часы температура воздуха не превышала 8 - 10 градусов. Прошли дожди, местами отмечался град.

В октябре особенно заметна смена фенологического сезона: погожая осень заканчивается, а наступивший октябрь-межсезонник неумолимо ведет к осеннему ненастью. В лесах и парках еще сохраняется пленяющая красота золотой осени. По многолетним данным, среднесуточная температура уже в конце первой декады переходит через 5-градусную отметку, что приводит к окончательному прекращению вегетации растений. Хлорофилл распадается и не может своей зеленой массой маскировать пигменты других участников фотосинтеза. Отсюда любимые всеми «в багрец и золото одетые леса».

По многолетним наблюдениям, месячное количество осадков в октябре по Казани и пригородам составляет около 55 мм. Среднемесячная температура октября на целых 7 градусов ниже сентябрьской и составляет всего 5 градусов тепла. Причем температурный режим октября слишком контрастен от начала к концу месяца. В отдельные годы в первой половине месяца иногда случается 20-градусная теплынь, но к концу октября среднесуточная температура неумолимо приближается к нулевой отметке, а вероятность ночных заморозков сохраняется в течение всего месяца.

Атмосферные процессы становятся нестабильными, перестраиваются на зимний лад и, как правило, характеризуются холодной и ненастной погодой, довольно часто с выпадением первого снега. Лучше всего норов октября характеризует народное присловие: «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет». По народным наблюдениям пытаются даже спрогнозировать зимнюю погоду:

«Если в октябре лист с березы и дуба опадет нечисто - жди суровой зимы». Но обычно к концу октября листья с деревьев полностью опадают и наступает предзимье.

Вообще, октябрь - месяц погодных противоречий. Золотая осень может в одночасье смениться колючим ветром и мокрым снегом, а затем снова подарить несколько дней тепла. Несмотря на возможность снежинок в воздухе, установление устойчивого снежного покрова в октябре обычно не происходит. И старая народная примета «Октябрьский снег на зиму не ложится» имеет под собой научное обоснование - земля в этот период еще сохраняет летнее тепло.

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, нынче в октябре на территории Татарстана температурный фон ожидается в целом около средних многолетних значений. Предполагаемое количество осадков прогнозируется несколько меньше среднего многолетнего количества.

К началу октября влияние на погоду северного ненастного циклона прекратилось. Территория Татарстана попала под воздействие западного антициклона, начался рост атмосферного давления, установилась малооблачная сухая погода. Но температурный фон остается холоднее нормы: ночью при ясном небе температура воздуха понижается до заморозков, зато днем воздух на солнце прогревается до 9 - 14 градусов. Такой характер погоды продлится всю первую декаду октября.

С начала второй декады в отдельные дни ожидается натекание облачности, северо-западный циклон принесет относительное понижение температуры и небольшие осадки. При сохраняющейся положительной температуре временами дожди будут чередоваться с мокрым снегом и утренние заморозки станут обычным явлением. В третьей десятидневке в тыловой части циклонов ожидаются затоки холода с ночными заморозками, землю временами припорошит снегом. Днем будут и отдельные ясные деньки. В последние дни октября прогнозируется холодная пасмурная погода.

По данным климатического архива по г. Казани за 145-летний ряд наблюдений, абсолютный минимум по температуре - самая низкая температура воздуха 23,4 гр. мороза - отмечалась 31 октября 1920 года. Самая высокая температура воздуха - 23,4 градуса тепла - отмечалась 3 октября дважды: в 1915 и 1991 году.

Интересно, что за последние 20 лет в Казани было установлено 12 рекордов по отдельным дням октября: 6 и 31 октября 2008 года, 19 октября 2018 года, 20 октября 2012 года, 24 октября 2006 года, 14,15, 17, 18 октября 2009 года, 30 октября 2013 года, 27 и 28 октября 2019 года. Такой всплеск рекордов тепла осенью еще раз подтверждает факт глобального потепления атмосферы.