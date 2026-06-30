Опухоль более 30 см и 1,5 литра жидкости - врачи РКОД провели сложную операцию

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Республика
30 июня 2026  14:36

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере экстренно прооперировали женщину с гигантской опухолью яичника. Новообразование превышало 30 сантиметров: за два месяца у пациентки резко увеличился живот, а в брюшной полости скопилось около полутора литров жидкости. Женщина призналась, что внешне напоминала беременную на позднем сроке: опухоль сдавливала внутренние органы, мешала есть и двигаться.

Несмотря на увеличение живота, пациентка стремительно теряла вес. После комплексного обследования в РКОД врачи приняли решение о немедленной операции. Хирургическое вмешательство прошло успешно, женщина чувствует себя хорошо. Врачи призывают не игнорировать резкие изменения в организме и своевременно проходить гинекологические осмотры. Ранняя диагностика онкозаболеваний многократно повышает шансы на полное выздоровление и позволяет избежать тяжелых осложнений.

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