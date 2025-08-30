«Оренбург» отыгрался с 0:2 в матче с «Рубином»

30 августа 2025  16:36
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» не сумел сохранить преимущество в два мяча в игре 7-го тура РПЛ с «Оренбургом», встреча завершилась со счётом 2:2. В первом тайме в составе казанцев дубль оформил Мирлинд Даку, дважды поразив ближний нижний угол. На 52-й минуте Гедеон Гузина отквитал один мяч, забив после розыгрыша углового. По ходу второго тайма арбитру пришлось обратиться к VAR, где в одном из эпизодов была зафиксирована игра рукой в штрафной у Грицаенко. Пенальти в составе «Оренбурга» реализовал Хорди Томпсон.

Набранное очко позволило «Оренбургу» подняться на 10-е место в таблице, а «Рубин» остался на 5-й строчке.

