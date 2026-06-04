Основной площадкой Дня молодежи в Татарстане станет экстрим-парк «УРАМ»

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Город
4 июня 2026  09:15

27 июня в Казани отметят День молодежи. Центральной площадкой праздника в республике по традиции станет экстрим-парк «УРАМ». Концепция мероприятия объединит три смысла: «Мечта», «Гордость» и «Единство». Как отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, праздник призван показать активность и разносторонность молодого поколения, а также возможности для его развития.

Программа разделена на тематические блоки. В «Гордости» запланированы спортивные состязания по паркуру, воркауту, скейтбордингу, BMX, самокату, стритболу и бразильскому джиу-джитсу, а также активности по ЗОЖ и волонтерству. Пространство «Мечта» будет посвящено молодежным проектам и грантам, а также карьере: ярмарка с более чем 3 тысячами вакансий, лекции и собеседования. Блок «Единство» познакомит с татарскими ремеслами, студенческими инициативами, а также предложит медицинские обследования и психологическую поддержку. Отдельная площадка «Молодость» объединит выступления молодых артистов и маркет локальных брендов. Имя хедлайнера будет объявлено позже.

Директор «УРАМа» Мария Крюкова подчеркнула, что парк стремится создать пространство, где каждый может попробовать новое и заявить о себе. Мероприятие пройдет при поддержке Росмолодежи и Правительства РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Регистрация обязательна. Программа будет опубликована дополнительно.

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