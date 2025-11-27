От идеи к бизнесу: как проект «100 лидеров» меняет жизни молодежи Татарстана

В Казани стартует шестой сезон ежегодного проекта Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан «100 Лидеров — Татарстан Будущего». Это не просто конкурс, а настоящая кузница кадров и стартовая площадка для амбициозных молодых людей, которые хотят изменить к лучшему свою республику и страну.

Как отметила руководитель и автор проекта в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Елена Файзрахманова, проект был создан в 2020 году и с тех пор ежегодно доказывает свою значимость.

«Для молодежи в нашей стране, в нашей республике имеются все условия и возможности. Эпохи меняются, но одно неизменно – любовь к родине. Мы полностью разделяем эту позицию, и Торгово-промышленная палата Республики Татарстан поддерживает реальными программами и действиями работы с молодежью республики», — подчеркнула она.

В этом году проект получил мощнейшую поддержку. Генеральным партнером стало Министерство по делам молодежи РТ, а стратегическим — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Это сотрудничество открывает новые горизонты. Так, открытие проекта и первый день занятий пройдут 10 апреля на полях престижного Российского венчурного форума в Казани, а торжественное награждение финалистов состоится 28 июня, в День молодежи.

«Для нас это действительно важнейший конкурс, — заявила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. — Почему для нас это важно? Потому что это молодые ребята, потому что это создание сообщества молодых ребят, которые созидают во благо Республики Татарстан, во благо Российской Федерации».

Она также сообщила, что в этом году проект получил поддержку федерального агентства «Росмолодежь» и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», что подтверждает его высочайший уровень и значимость.

Участие в проекте — это билет в мир реального бизнеса и технологий. Как отметил заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Азат Фазулов, «в данном конкурсе гораздо важнее участие, наверное, даже чем призы и победы, потому что те результаты, которые заявлены в этой программе и те результаты, которые получат участники, они создадут достаточно хорошую основу для будущего предпринимательства». Фонд видит в участниках будущих партнеров и готов рассматривать их проекты для реальной инвестиционной поддержки. «Это люди, которых мы бы хотели, чтобы к нам приходили, уже в той или иной степени подготовленные, обученные», — добавил он.

Что же ждет участников в этом сезоне? Со-основатель проекта Галина Маштакова рассказала о ключевых нововведениях. Основной акцент будет сделан на искусственном интеллекте, причем не только в учебной программе, но и в организации самого проекта. «Обработка заявок будет с помощью искусственного интеллекта. А отбирать будут эксперты», — уточнила она. Очный отбор 21 марта будет включать в себя не только классическое собеседование, но и бизнес-квест, который поможет выявить лидерские качества, инициативность и умение работать в команде.

С 10 апреля по 28 июня участников ждут пять образовательных модулей, где их научат выстраивать бизнес-процессы, внедрять искусственный интеллект, вести эффективные переговоры и создавать финансовые модели. Главная задача — доработать и подготовить к защите собственный проект. В финале авторы лучших идей поборются за денежные призы по 100 тысяч рублей в четырех номинациях: лучший бизнес-проект, лучший проект с внедрением искусственного интеллекта, лучший социальный проект и лучший международный проект.

Но главный приз — это не деньги, а бесценный опыт и сообщество. Яркий пример — Елена Киржацких, руководитель сообщества выпускников.

«Моя профессиональная карьера началась с победы во втором сезоне проекта, где моя идея по дистанционному определению места повреждения в воздушных сетях получила мощный импульс к реализации», — поделилась она. Этот опыт помог ей не только воплотить идею в жизнь, но и выиграть грант, выполнить госзадание и защитить кандидатскую диссертацию.

Другой вдохновляющий пример — Рита Хабирова.

«У нее не было ни денег, ни ресурсов, ни возможностей, не было ничего, но было яркое желание, ярое желание идти вперед, — рассказала Елена Киржацких. — И сейчас, в 2025 году, у нее в собственности цех на 1800 квадратных метров, 70 сотрудников, и она продает свыше 8000 единиц продукции ежедневно».

Выпускники проекта — это золотой кадровый резерв республики. «Они находят применение себе в республике, — подтвердила Галина Маштакова. — Те, кто заинтересован продвигаться дальше, будь то в бизнесе, либо расти в государственных структурах, такая возможность есть». Многие из них затем попадают в кадровый резерв Раиса Республики Татарстан.

Чтобы поддержка не заканчивалась с окончанием проекта, сообщество выпускников выступило с инициативой создать при ТПП РТ отдельный комитет по молодежным инициативам и предпринимательству. Это позволит круглый год вести работу с талантливой молодежью и их проектами.

Онлайн-заявки на участие в проекте «100 Лидеров — Татарстан Будущего» уже открыты на сайте конкурса и продлятся до 1 марта. Как сказала Елена Файзрахманова, они ждут участников с горящими глазами и интересными идеями. Этот проект — больше, чем конкурс. Это возможность заявить о себе, найти единомышленников и сделать первый серьезный шаг к большому будущему, внося свой вклад в развитие Татарстана и России.

