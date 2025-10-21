Отец Илона Маска, прилетевший в Казань, попробовал чак-чак

news_top_970_100
Город
21 октября 2025  12:56
Автор:
Владислав Косолапкин

Эррол Маск, отец знаменитого американского миллиардера Илона Маска, посетил столицу Татарстана. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Южноафриканский предприниматель, занимающийся торговлей драгоценными камнями, не упустил возможность познакомиться с татарской кухней. В своем сообщении Галимова использовала известный интернет-мем: «"Как тебе такое..." Даже отец Илон Маска попробовал чак-чак. А ты?»

К публикации были приложены видеоролики, на которых запечатлен Эррол Маск во время дегустации традиционного татарского угощения.

Визит отца одного из самых известных предпринимателей мира стал неожиданным и заметным событием для столицы Татарстана, привлекшим внимание пользователей социальных сетей.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский школьник завоевал две золотые медали на чемпионате мира по кунг-фу в Китае
Госдума ужесточила ответственность за срыв подготовки к отопительному сезону
В Татарстане ожидается аномально теплый конец октября
Борьба с коррупцией на стройке и в ЖКХ:
Борьба с коррупцией на стройке и в ЖКХ:
Отец Илона Маска, прилетевший в Казань, попробовал чак-чак
В Казани до конца года отремонтируют аварийный коллектор на Дубравной
Татарстанский боксер Владимир Ямков одержал победу на Открытом европейском балканском чемпионате
В Казани произошло жестокое нападение на девушку в жилом комплексе «Родина»