Открыт прием заявок на фестиваль работающей молодежи «Наше время – Безнең заман»

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Республика
24 июня 2026  11:18

Стартовал прием заявок на XIV республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Заявочная кампания продлится до 2 октября 2026 года. Мероприятие приурочено к Году воинской и трудовой доблести.

Участвовать могут сотрудники предприятий и организаций Татарстана в возрасте 18–35 лет — как индивидуально, так и в составе команд. Допускается включение наставников старше 36 лет с ограничениями по квотам. Конкурс проходит по трем направлениям: музыка, танец и «Минута славы». Отборочные этапы состоятся в Набережных Челнах, Альметьевске и Зеленодольске, финал — 13–14 ноября в Казани.

Победитель в командном зачете получит переходящий Кубок Раиса РТ и 500 тыс. рублей. Обладатель титула «Герой нашего времени» — 300 тыс. рублей. За годы проведения фестиваль охватил 13 тысяч участников из более чем тысячи предприятий. Заявки принимаются на официальном сайте. Для участников также организуют мастер-классы от ведущих деятелей искусств.

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Открыт прием заявок на фестиваль работающей молодежи «Наше время – Безнең заман»
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