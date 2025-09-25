Отопительный сезон в Казани в 2025 году начнется 29 сентября

С 29 сентября в Казани стартует отопительный период 2025-2026 годов. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Ильсур Метшин, несмотря на то что среднесуточная температура в период с 24 по 29 сентября составляет +8,5°С, что превышает нормативный показатель.

Решение о досрочном запуске отопления принято в связи с поступлением заявок от социальных учреждений и прогнозируемыми холодными ночами. Централизованное теплоснабжение будет обеспечено для 5562 многоквартирных домов и 876 социальных объектов, включая 656 образовательных и 110 медицинских учреждений.

Уже с 22 сентября тепло подано в 25 объектов социальной сферы по отдельным заявкам. Процесс полного запуска отопления во всех домах займет около двух недель, в течение которых будет проводиться регулировка тепловых режимов.

Теплоснабжение города обеспечат 25 теплоснабжающих организаций, 16 теплосетевых компаний, 126 котельных «Казэнерго», 59 ведомственных котельных, 3 ТЭЦ и 3 районные котельные. Паспорта готовности к зимнему сезону должны быть получены всеми организациями до 1 ноября.