Отпуск по беременности и перерывы на кормление: о чем нужно знать будущим матерям

Что такое декрет?
Декрет – это неофициальный термин, в Трудовом кодексе его нет. Условно его делят на две части: отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Они различаются по условиям оплаты.
В первом случае отпуск может быть продолжительностью 70 дней до родов и 70 дней после, иногда дольше. Отпуск по уходу за ребенком можно взять до достижения ребенком трех лет. За сотрудником остается право выйти на работу в любой момент, а также он может использовать отпуск полностью или по частям.
Кто может брать отпуска при рождении ребенка?
Отпуск по беременности и родам может взять только женщина, а право на отпуск по уходу за ребенком и получение пособия до полутора лет имеет не только мама, но и отец ребенка, работающие бабушки и дедушки, другие родственники и опекуны.
Однако здесь нужно отметить, что всем вместе уйти в отпуск по уходу и получать пособие не получится, это может сделать только один человек.
Трудовые права будущей матери защищены
Пока женщина готовится к родам или сидит с маленьким ребенком, государство защищает ее трудовые права. В течение всего этого времени за сотрудником сохраняется должность и идет его трудовой стаж.
По просьбе беременной женщины работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время. Зарплата будет соответствовать отработанному времени.
Уволить работника в декрете практически невозможно, кроме случаев, если фирму, например, ликвидируют.
Перерыв на кормление
Работающим женщинам с детьми до полутора лет помимо перерыва на обед предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка.
Это минимум по 30 минут каждые три часа. А если таких детей два или больше, то и по часу.
По заявлению женщины эти перерывы можно суммировать и перенести на начало или конец рабочего дня. Важно – перерывы оплачиваются.
Декретная ставка
Эта ставка не постоянная, а временная. В этом случае работодатель заключает с кандидатом на должность срочный трудовой договор на время отсутствия постоянного сотрудника.
Обычно в таком договоре прописывается не точная дата его окончания, а событие, на основании которого трудовой договор считается расторгнутым, – это выход основного сотрудника из декрета на работу.
Можно ли выйти в декрет уже на декретной ставке?
Это возможно, но при определенных условиях, поскольку с сотрудником заключен срочный трудовой договор.
Пока срочный трудовой договор не расторгнут, вы можете его продлить до окончания беременности. Для этого нужно предоставить письменное заявление и медицинскую справку, подтверждающую ваше положение. А еще вы можете получить отпуск по беременности и родам, и согласно ТК России работодатель обязан продлить срочный трудовой договор до окончания этого отпуска.
В каких случаях беременную могут уволить с декретной ставки?
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если невозможно с ее письменного согласия перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу.