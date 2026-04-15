ОВЗ «Зеленая долина — 2» под Нижнекамском планируют построить до 2029 года

15 апреля 2026  15:19

Согласно проекту Минэкономразвития России, размещенному на федеральном портале, в Нижнекамском районе создадут ОЭЗ промышленно-производственного типа. Новую территорию объединят в биоэкономический кластер с уже действующей ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе.

На создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры из бюджета Татарстана направят не менее 50,8 млрд рублей. Ожидается, что к 2036 году налоговые и иные отчисления в федеральную казну от ОЭЗ составят 65,7 млрд рублей, а суммарные инвестиции резидентов за десять лет оцениваются в 299,1 млрд рублей. Проект реализуют до 2029 года.

ОВЗ «Зеленая долина — 2» под Нижнекамском планируют построить до 2029 года
