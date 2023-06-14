«Естественной среды все меньше»: каким водоемам Казани грозит исчезновение от рук человека

Пруды за парком Победы – остаток богатого леса

К озерам, которые требуют бережного ухода и особого внимания в Казани относится водоем в парке Победы, утверждает Владимир Демидов. В этой части города власти предполагают строительство детского аттракционного парка, и это затрагивает часть особо охраняемой природной территории.

«За парком Победы находятся пруды, такая заболоченная территория. Эта территория постоянно сокращается, установили мечеть, храм. Там были раньше леса, их вырубили в конце 18 — начале 19 века, в результате образовались такие болота. Там высокая популяция биоразнообразия. Много растений, животных и насекомых», – рассказал ученый.

Пруды за Парком Победы Фото: © Шахерезада Курбанова

Мало того, что эта территория сокращается, она еще и замусоривается, особенно в части, приближенной к магистралям. Чаще всего — со стороны парка Победы, это место с высокой антропогенной нагрузкой.

«Из этих соображений не особо правильно со стороны исполкома реализовывать там сокращение особо охраняемого места», – отметил Демидов.

Стертая с карты Казани речка

Краевед добавил, что в Казани в определенный период времени происходили подсыпки для уменьшения проточности, затем водоемы вообще засыпались.

Так можно поднять и актуальность речки Комаровки. Она находится между бывшим парком «Кырлай» и «Ак Барс Банком».

Речка жду бывшим парком «Кырлай» и «Ак Барс Банком». Фото: © Шахерезада Курбанова

«У нее постоянно снижается уровень воды. Мы видим только одну ее часть — от Ленинской дамбы и до ее выхода в Казанку. Всю эту часть почистили, это хорошо. Вопрос в том, на сколько углубили чистку. С одной стороны, благоустроили берега. Но хотелось бы, чтобы оставили несколько островов, а то там сделали прямую протоку, где никто не гнездится», – рассказал исследователь.

Также ученый отмечает, что нужно зафиксировать для Казанцев и название этой реки. На картах она записана как Комаровка, однако нет никаких указателей с этим названием для людей.

«В быту ее называют кто как хочет. На дорогах нужно поставить указатели, как положено, и вернуть историческое название», – добавил Демидов.

Благоустройство «с натяжкой»

Канал Булака исследователь тоже называет проблемной зоной Казани. Краевед рассказал, что туда вложили крупные средства, но место потеряло свой исторический вид. На канале можно заметить выдр и андатр, однако все благоустройство сделано «с натяжкой на естественную среду».

Если пройти дальше – в сторону Кабана, к дамбе-мосту Крестовниковых, то там тоже можно увидеть новые застройки.

На Булаке можно заметить выдр и андатр, однако все благоустройство сделано «с натяжкой на естественную среду». Фото: © Шахерезада Курбанова

«Очевидно, проект был рассмотрен вне обсуждения с общественностью. Все перегородили, бьются сваи, закрывали проточности. Мы просто наблюдаем, как вкладываются средства, а какой эффект от этого – общественность не знает», – заметил Демидов.

Голубые озера страдают от турпотоков

Голубые озера — еще один яркий пример природных водоемов, которые пострадали из-за человека, уверен Владимир Демидов. Они также находятся в пределах города.

Началось благоустройство озер в 2011-2012 году, рассказывает краевед. На озерах перекрывали водопад и сформировали опасную территорию. Перелив разрушил береговую часть. Поэтому во время паводка она размывается. Паводок с Казанки поднимается высоко, что усугубляет размытую часть перелива и может смыть вообще все Большое Голубое озеро.

На Голубых озерах был популярен прокат сапбордов, сейчас их запретили Фото: © Василина Олейник

«Я фиксировал, как туда накидали блоков, засыпали землей и все на этом. А там историческая дорога, мощеная. Историческая дорога идет между Большим озером и Казанкой и ведет дальше до Малых Голубых.

Также во время благоустройства вырубили исторические тополя, которые сажали еще купцы, их высота была сравнима с 9-этажным домом», – говорит Демидов.

Главная претензия краеведа к благоустройству на Голубых озерах — уничтожение исторической составляющей. Там, где создана зона отдыха, спилили деревья и зону, где стояла мельница, выразили по-своему.

«Если делать благоустройство, то нужно адаптировать его к истории, чтобы забытое стало явным», — уверен ученый.

Также на Голубом озере до сих пор актуальна проблема высокой туристической нагрузки. Вдоль берега проезжали грузовики, сейчас там ездят мотоциклисты. Общественность бьется за сохранение особо охраняемой природной территории не первый год. Исследователь предлагает организовывать туда только "намеренные" экскурсии в сопровождении ученых, которые могли бы рассказать о богатой природе, краснокнижных растениях и животных Голубых озер.

Высыхание водоемов Демидов назвал общей доч республики проблемой. За последние 50 лет в Татарстане исчезли более 3 тыс. рек и озер. Виной тому нерегулируемые стоки и застройки.