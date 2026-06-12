Парад дружбы и хоровод единства: как в Казанском Кремле отметят День России

В День России на территории музея-заповедника состоится традиционный республиканский этноконфессиональный фестиваль. Мероприятие начнется с «Парада дружбы народов» в национальных костюмах, который инициировала Молодежная ассамблея народов Татарстана. Шествие также поддержат в других муниципалитетах республики.

Главные события развернутся в Присутственных местах Казанского Кремля с 11 до 15 часов. Гостей ждут национальные подворья, ярмарка мастеров «Этно-маркет», мастер-классы, народные игры и открытый лекторий. Участники также присоединятся к всероссийской акции «Хоровод единства». Для тех, кто не сможет посетить праздник, организуют онлайн-трансляцию в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами выступают Минкультуры РТ, Дом дружбы народов Татарстана и Ассамблея народов республики при поддержке музея-заповедника «Казанский Кремль». Фестиваль направлен на укрепление единства, сохранение культурного и языкового многообразия и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила, что в Татарстане уважение к культуре разных народов давно стало частью повседневной жизни. Депутат Госдумы Татьяна Ларионова назвала «Мозаику культур» праздником общего дома, где в мире и согласии живут десятки народов. Депутат Казгордумы Марсель Шарапов подчеркнул, что такие фестивали играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи. Директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров добавил, что Парад дружбы стал яркой демонстрацией единства людей разных национальностей и вероисповеданий.