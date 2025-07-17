Парковки захватывают столицу РТ

На «деловом понедельнике» в мэрии 14 июля председатель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров сообщил, что количество зарегистрированных в городе автомобилей за последние 20 лет выросло более чем в три раза - со 152 тыс. до 485 тыс. Такая автомобилизация закономерно привела к пробкам в городе.

Бороться же с ними, считают в исполкоме, лучше всего через создание единого городского парковочного пространства. Если в 2015 году, то есть с момента своего запуска, муниципальный паркинг охватывал 27 участков улично-дорожной сети общим количеством 1250 машино-мест, то на сегодня число этих мест достигло 11727 на 239 участках. То есть за десятилетие экспансия платных парковок по городу усилилась почти в 10 раз.

Сейчас, доложил Сидоров, парковочными местами в течение дня в среднем пользуется более 110 тыс. автомобилистов. Спикер подчеркнул, что в результате этих мер средняя скорость на участках дорог с муниципальным паркингом в среднем выросла на 9% и составила 35 км/час. А время проезда через улицы с платными парковками сократилось на 7 - 9 минут.

Однако за этот потрясающий результат (кто же настолько торопиться, что у него нет даже лишних 10 минут, и главное куда?) казанским автомобилистам приходится платить. Правда, далеко не всем. Сидоров отметил, что из пяти водителей четыре укладываются в бесплатное время - до 15 минут. «Кроме того, создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса - появляется возможность привлечения клиентов за счет наличия парковок непосредственно у зданий, а также возможность осуществлять погрузку-разгрузку товаров и продукции», - продолжал перечислять преимущества этого метода докладчик. Вот только он почему-то забыл упомянуть про забитые машинами дворы, расположенные в непосредственной близости от платных парковок.

На сегодня в приложениях «Казанский паркинг 2.0» и «Горпарковки» зарегистрировано более 710 тыс. автомобилистов. Также более 920 тыс. госномеров транспортных средств хотя бы раз воспользовались муниципальными парковками. В текущем году совершено 5,2 млн парковочных сессий, а за весь период, то есть за десятилетие, - более 36 млн.

За парковками ведется жесткий контроль. Так, в настоящее время совместно с ГИБДД успешно проводится работа по фиксации автомобилей, стоящих в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», и последующему привлечению нарушителей к административной ответственности. Учитывая положительный эффект от проделанной работы, приняли решение провести доработку существующих комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил парковки «Дозор-М3», что позволит параллельно вести фиксацию нарушений в зоне действия знака «Остановка запрещена» без приобретения дополнительных комплексов «Паркон».

Некоторые несознательные водители своими злыми языками утверждают, что ради штрафов, пополняющих городскую казну, все и затевалось. Иначе как объяснить наличие платных муниципальных парковок в спальных кварталах города. Какую пропускную способность улиц они там улучшают? Внутриквартальную?

Более того, парковки еще расширяются: в январе и июне были введены в эксплуатацию новые парковочные места общим количеством 3006 машино-мест на 90 участках. А до конца текущего года дополнительно запланирован очередной этап расширения парковочного пространства почти на 1600 машино-мест, который затронет улицы, расположенные во всех районах города. Неужели во имя транспортной доступности с автовладельцев будут брать плату даже за парковку в их дворе?!