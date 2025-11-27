Пассажиропоток в казанском электротранспорте вырос на 4% за 10 месяцев

27 ноября 2025  10:57

За первые десять месяцев текущего года троллейбусы Казани перевезли свыше 21 миллиона человек. По данным МУП «Метроэлектротранс», этот показатель демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Трамвайная система города за этот же период обслужила 13 миллионов пассажиров. Несмотря на незначительное снижение на 0,4% в годовом исчислении, общий объем перевозок электротранспортом остается стабильно высоким.

Инфраструктура казанского электротранспорта включает значительную маршрутную сеть. 11 троллейбусных направлений охватывают почти 268 километров, а 9 трамвайных маршрутов — свыше 240 километров городских путей.

Подвижной состав предприятия насчитывает 185 троллейбусов, распределенных между двумя парками, и 107 трамвайных вагонов, включая 24 современные трехсекционные модели, которые обслуживаются одним трамвайным депо.

