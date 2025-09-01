Пассажиры ГЖД сдали 8 тонн тары через вокзальные фандоматы за полгода

За первые семь месяцев 2025 года пассажиры Горьковской железной дороги направили на переработку рекордные 8 тонн пластиковых и алюминиевых отходов через сеть из 28 фандоматов, установленных на вокзалах. Согласно данным пресс-службы Казанского региона ГЖД, наибольшая активность зафиксирована на вокзале «Казань», ставшем лидером по сбору вторсырья.

Система экологического вознаграждения позволяет пассажирам получать бонусы за каждую сданную единицу тары — всего за период собрано около 200 тысяч пластиковых бутылок и 41 тысяча алюминиевых банок. Накопленные баллы можно конвертировать в скидки у партнеров программы, включая крупные ритейлеры и электронные магазины.

Собранные материалы направляются на глубокую переработку для производства новых товаров: от текстиля и обуви до мебели и упаковки. В Татарстане фандоматы работают на вокзалах Казани, Агрыза и Зеленодольска, формируя устойчивую экологическую инфраструктуру в регионе.

Проект реализуется в рамках корпоративной программы РЖД по снижению экологического следа и соответствует целям федерального проекта по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.