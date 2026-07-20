Патриарх Кирилл оценил реставрацию Петропавловского собора в Казани

Сегодня вечером Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань. В аэропорту его встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Затем предстоятель Русской православной церкви направился в Петропавловский собор, который в этом году отмечает 300-летие со дня освящения. Вместе с ним храм осмотрели глава республики и мэр Казани Ильсур Метшин.



Митрополит Кирилл рассказал патриарху о недавно завершившихся реставрационных работах и истории собора, который в советские годы был закрыт и долго использовался не по назначению. В 1989 году его вернули церкви, с тех пор началось восстановление. В 2016 году на масштабную реставрацию выделили средства, и работы завершились в июле 2026 года – были отреставрированы нижний и верхний храмы, а также колокольня.



Патриарх Кирилл отметил силу веры, способную возрождать святыни даже после эпохи разорения. В дар он получил икону апостолов Петра и Павла, написанную к этому событию.