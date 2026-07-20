Для жителей Нижнекамска ввели льготный проезд по трассе М-12 до аэропорта Бегишево

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о запуске новой системы льготного проезда для местных жителей по платному участку трассы М-12 в направлении аэропорта Бегишево. Теперь нижнекамцы могут приобрести абонемент на 10, 30 или 60 поездок – чем больше поездок, тем ниже стоимость каждой. Экономия по сравнению с обычным тарифом достигает 64%.

Для легкового автомобиля стоимость одной поездки составит: 195 рублей при абонементе на 10 поездок, 160 – на 30 и 100 рублей – на 60 поездок. С завтрашнего дня в МФЦ Нижнекамска на Школьном бульваре открывается специализированное «Одно окно М-12», где можно будет приобрести транспондер со скидкой 50%, зарегистрировать его, пополнить счёт, оформить абонемент и получить консультацию. Также оформить абонемент можно на сайте Росавтодора.

Беляев отметил, что вопрос стоимости проезда по этому участку муниципалитет поднимал неоднократно. На встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 13 июля его озвучил депутат Госдумы Олег Морозов. Работа по улучшению транспортной доступности для жителей района будет продолжена. Владельцы абонементов сохранят право бесплатного проезда в направлении юго-востока Татарстана.