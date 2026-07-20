В парке Горького в Казани 9 августа пройдёт фестиваль этнической культуры «Итиль»

news_top_970_100
Город
20 июля 2026  16:07

Шестой фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» состоится 9 августа в столице Татарстана. Мероприятие пройдёт под девизом «Мы – продолжение корней» и объединит музыку, искусство, традиции и культурные проекты разных регионов. Имя хедлайнера будет объявлено позднее.

Гостей ждут гастрономическая зона, ярмарка изделий ручной работы, семейная площадка с мастер-классами и интерактивные активности. Центральным объектом станет арт-инсталляция «Соединенные водой» художницы Жени Набиевой, созданная при поддержке грантовой программы «Күрше. Мирас». В преддверии фестиваля пройдут три бесплатных мастер-класса по созданию элементов из стеклянной мозаики – 20, 24 и 27 июля в 18:00. Они станут частью общей композиции инсталляции.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани 25 июля пройдет традиционный велодевичник «Ветер сакуры»
В Казани стартовала подготовка к IV Международному форуму «РЕБУС 2026»
Для жителей Нижнекамска ввели льготный проезд по трассе М-12 до аэропорта Бегишево
В парке Горького в Казани 9 августа пройдёт фестиваль этнической культуры «Итиль»
Татарстанец продал более 400 поддельных чехлов и нанес ущерб бренду
В России официально установлен День хоккея – 22 декабря
Студотряды РТ задействованы на 52 сельхозпредприятиях в 24 районах
18 работников спортивной сферы РТ могут попасть на Электронную доску почета