В парке Горького в Казани 9 августа пройдёт фестиваль этнической культуры «Итиль»

Шестой фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» состоится 9 августа в столице Татарстана. Мероприятие пройдёт под девизом «Мы – продолжение корней» и объединит музыку, искусство, традиции и культурные проекты разных регионов. Имя хедлайнера будет объявлено позднее.

Гостей ждут гастрономическая зона, ярмарка изделий ручной работы, семейная площадка с мастер-классами и интерактивные активности. Центральным объектом станет арт-инсталляция «Соединенные водой» художницы Жени Набиевой, созданная при поддержке грантовой программы «Күрше. Мирас». В преддверии фестиваля пройдут три бесплатных мастер-класса по созданию элементов из стеклянной мозаики – 20, 24 и 27 июля в 18:00. Они станут частью общей композиции инсталляции.