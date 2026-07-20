В Казани стартовала подготовка к IV Международному форуму «РЕБУС 2026»

С 11 по 13 ноября Казань примет IV Международный форум «РЕБУС 2026». Ключевая тема этого года — градостроительство в исторических поселениях. Форум состоится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства строительства и ЖКХ РФ, а также федеральных ведомств и институтов развития. Впервые «РЕБУС» пройдёт в сотрудничестве с Международной строительной неделей БРИКС.

В российских городах исторические центры остаются главными точками притяжения для жителей, туристов и инвесторов. Именно здесь сегодня сталкиваются интересы сохранения и развития. Жёсткие регуляторные ограничения вступают в противоречие с потребностью в новом строительстве. Как сделать так, чтобы статус исторического поселения не становился препятствием для экономического роста, а работал как инструмент качественного обновления? Как синхронизировать национальные проекты и региональные программы, чтобы они не противоречили друг другу? Эти вопросы — в центре деловой программы «РЕБУС 2026».

По словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова, исторический центр — главное достояние каждого города. Люди хотят видеть то, что было, поэтому важно его сохранить. Это не только вопрос культуры, но и серьёзная инвестиционная привлекательность. Вложения в исторические города дают комплексный эффект: растёт популярность туристических маршрутов, развивается турпоток. Сегодня республика принимает порядка 4 миллионов туристов в год, соответственно растёт и экономика этих территорий.

Главное отличие «РЕБУС 2026» — смещение акцента с классических деловых сессий в сторону практических инструментов. Вместо абстрактных дискуссий участников ждут конкретные форматы, которые позволяют не только обсудить проблемы, но и получить готовые подходы, апробированные в Татарстане.

В рамках форума пройдёт более 20 тематических сессий и пленарное заседание «Градостроительство в исторических поселениях: баланс сохранения и развития». Среди главных тем — эффективность действующих госпрограмм, нормативные коллизии статуса исторического поселения, инвестиционные механизмы и налоговые стимулы для строительных проектов, цифровизация градостроительного планирования, подготовка кадров для отрасли, а также международный опыт стран БРИКС+, ШОС и ЕАЭС.

Смотр-конкурс «РЕБУС 2026: Наследие» соберёт проекты в номинациях: «Лучшая концепция управления историческим поселением», «Прорыв в технологиях», «Лучший новый объект капитального строительства на исторической территории», «Лучший проект реновации и интеграции», а также специальная народная номинация. Победители получат информационную поддержку и возможность презентации на федеральных площадках. Заявки принимаются на сайте rebusforum.ru.

На выставке «Каркас времени. 10 лет решений» будут представлены итоги работы Межведомственной комиссии Республики Татарстан по работе с объектами культурного наследия. А в битве искусственных интеллектов «Наследие» IT-компании продемонстрируют свои разработки для цифровизации градостроительного планирования и управления строительством.

Ценность «РЕБУСа» — не только в количестве сессий, но и в возможности реально повлиять на отраслевые решения. Здесь можно обсудить проблемные нормы с теми, кто их пишет, представить свой проект потенциальным партнёрам и инвесторам, увидеть, как работают аналогичные механизмы в других регионах и странах. По итогам форума будут сформированы методические рекомендации для регионов и федерального центра, а также предложения по совершенствованию законодательства.

Форум соберёт представителей 65 регионов России и 28 стран СНГ, БРИКС+ и ШОС. Ожидается более 2000 очных участников и более 2500 — в формате ВКС. Среди спикеров — федеральные и региональные органы власти, главы исторических поселений, крупнейшие девелоперские и строительные компании, архитекторы, градостроители, технологические предприниматели, институты развития и профессиональные ассоциации.

В 2023 году «РЕБУС» собрал участников из 50 регионов России и 15 стран. В 2024 году к нему присоединились представители 23 стран и 60 регионов. В 2025 году форум прошёл совместно с «РОСТКИ: Россия и Китай», собрав 2500 спикеров из 35 стран. В 2026 году «РЕБУС» станет ключевой площадкой для формирования системного подхода к развитию исторических территорий.