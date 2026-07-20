В Казани 25 июля пройдет традиционный велодевичник «Ветер сакуры»

В столице Татарстана в двенадцатый раз состоится Казанский велодевичник. Мероприятие запланировано на субботу, 25 июля, и пройдёт в тематике «Ветер сакуры». Участницы проедут по маршруту на стилизованных велосипедах, смогут принять участие в праздничной фотосессии.

Присоединиться приглашают горожанок старше 18 лет. Полный костюм не обязателен – достаточно одного элемента образа, поддерживающего японскую тему. Мужчины также могут участвовать, если выберут подходящий образ.

Для участия необходима предварительная регистрация. Старт – в 16:00 на Фестивальном бульваре (Декабристов, 2/1). Организаторы обещают атмосферу творчества, весеннего настроения и неформального общения на двух колёсах. Вход свободный.