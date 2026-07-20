Татарстанец продал более 400 поддельных чехлов и нанес ущерб бренду

В Казани сотрудники транспортной прокуратуры выявили факт нелегальной продажи аксессуаров для мобильных телефонов. В одном из торговых центров предприниматель реализовывал чехлы с изображениями товарных знаков, принадлежащих известному бренду, при этом правообладатель не давал согласия на их использование.

В ходе проверки изъято более 400 изделий с признаками контрафакта. Сумма ущерба владельцу торговой марки оценивается в 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ход расследования взят прокуратурой на контроль. Нарушителю грозит ответственность вплоть до уголовной.