Татарстанец продал более 400 поддельных чехлов и нанес ущерб бренду

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Республика
20 июля 2026  15:25

В Казани сотрудники транспортной прокуратуры выявили факт нелегальной продажи аксессуаров для мобильных телефонов. В одном из торговых центров предприниматель реализовывал чехлы с изображениями товарных знаков, принадлежащих известному бренду, при этом правообладатель не давал согласия на их использование.

В ходе проверки изъято более 400 изделий с признаками контрафакта. Сумма ущерба владельцу торговой марки оценивается в 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ход расследования взят прокуратурой на контроль. Нарушителю грозит ответственность вплоть до уголовной.

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Татарстанец продал более 400 поддельных чехлов и нанес ущерб бренду
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