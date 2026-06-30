Пенсии работающих татарстанцев за год выросли на 11,2%

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Республика
30 июня 2026  08:57

Средний размер пенсии работающих жителей Татарстана за год увеличился на 11,27%, или на 2 404 рубля. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда. В мае 2025 года выплата составляла 21 149,12 рубля, а в мае 2026-го достигла 23 553,6 рубля.

В среднем по России пенсии работающих пенсионеров выросли на 12,39% — до 23 721 рубля. Это на 2 615 рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, темпы роста выплат в республике оказались чуть ниже общероссийских, но сохранили положительную динамику на фоне общего повышения уровня пенсионного обеспечения работающих граждан. Индексация пенсий работающих пенсионеров проводится с учетом инфляции и роста доходов Социального фонда.

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