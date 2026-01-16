Пенсии в Татарстане с января в среднем выросли на 1 864 рубля

С начала 2026 года более миллиона пенсионеров в Татарстане получают повышенные выплаты. В среднем прибавка составила 1 864 рубля, а размер среднестатистической пенсии в республике достиг 26 395 рублей.

Как уточнили в отделении Социального фонда России по РТ, ежегодная индексация составила 7,6% и коснулась 1 015 855 человек. Важно, что повышение теперь распространяется и на тех, кто продолжает работать, получая пенсию.

Начисление происходит в автоматическом режиме, никаких заявлений подавать не требуется. Управляющий региональным отделением СФР Эдуард Вафин также разъяснил, что все пропущенные за время трудовой деятельности индексации не теряются. Они суммируются и будут выплачены в полном объёме, как только человек решит завершить карьеру.