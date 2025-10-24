Пенсионерка в Казани потеряла 295 тысяч рублей из-за мошенников

В Казани 67-летняя жительница стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 295 тысяч рублей. По информации правоохранительных органов, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда.

Злоумышленник под предлогом проведения перерасчета трудового стажа убедил пенсионерку сообщить конфиденциальную информацию, включая коды подтверждения. Спустя некоторое время с женщиной связался другой мошенник, на этот раз выдававший себя за представителя портала Госуслуги. Он сообщил о подозрительной активности в ее личном кабинете и предложил «обезопасить» счета.

В результате многоходовой схемы пенсионерка в течение нескольких дней перевела преступникам 295 тысяч рублей. После прекращения связи с злоумышленниками женщина обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.