Перед рождественскими службами в храмах РТ прошли проверки пожарной безопасности

6 января 2026  12:08

В преддверии Рождества сотрудники МЧС провели профилактические проверки в учреждениях Татарстана. В список объектов, где запланированы праздничные богослужения, вошли 245 храмов и церквей по всей республике.

Во время визитов специалисты оценивали состояние эвакуационных выходов, работоспособность систем пожарной сигнализации и оповещения, а также доступ к источникам противопожарного водоснабжения. На ряде площадок прошли учебные эвакуации, чтобы персонал и прихожане понимали порядок действий в экстренной ситуации.

Отдельное внимание уделили разъяснительной работе. Со священнослужителями и прихожанами провели инструктажи, напомнив базовые требования пожарной безопасности. В МЧС рекомендовали размещать огнетушители в молельных залах и за алтарями — на специальных кронштейнах на высоте около полутора метров, чтобы они не мешали проходу и при этом оставались на виду.

Ведомство также напомнило о необходимости своевременного обслуживания огнетушителей, свободного доступа к эвакуационным путям и размещения на видных местах информации с номерами экстренных служб. Эти меры, подчеркнули в МЧС, особенно важны в дни массового посещения храмов.

