Перинатальный центр в Нижнекамске закрыт на плановую дезинфекцию до февраля

Перинатальный центр Нижнекамской детской районной больницы временно прекратил работу для проведения плановой санитарной обработки. По сообщению пресс-службы учреждения, работы продлятся с 19 января по 2 февраля.

Медики подчёркивают, что это стандартное профилактическое мероприятие, необходимое для обеспечения максимальной безопасности для рожениц и новорождённых. Все процедуры проводятся в строгом соответствии с санитарными нормами.

На время закрытия центра жительницам Нижнекамска, которым потребуется помощь, следует обращаться в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Будущим мамам из Заинска окажут помощь в медучреждениях Альметьевска.