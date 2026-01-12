Первое рабочее утро после праздников в Казани встретило автомобилистов пробками

После долгих новогодних каникул первое утро новой рабочей недели в Казани ознаменовалось серьёзными транспортными заторами. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», общая ситуация на дорогах достигала отметки в 8 баллов.

Самые значительные затруднения наблюдаются на главных магистралях города. Одна из самых протяжённых пробок растянулась почти на шесть километров, связав проспект Победы с проспектом Ямашева и улицей Академика Арбузова. По неподтверждённым данным, причиной частичного паралича этой артерии могло стать ДТП с участием автобуса.

Скриншот Яндекс Карты

Также крупные заторы образовались в районе Березовой рощи, на улицах Мира, Ново-Давликеевской и Сибирском тракте. Пробки отмечаются у станции метро «Яшьлек», на улицах Копылова, Космонавтов, Академика Сахарова и Гвардейской.