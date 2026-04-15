Песошин: индексация тарифов ЖКХ - вынужденная мера для безаварийного прохождения отопительного сезона

На заседании Госсовета РТ премьер-министр республики прокомментировал рост платежей за ЖКУ. Депутат КПРФ Николай Атласов обратил внимание, что при официальной индексации тарифов с января на 1,7% февральские квитанции выросли на 30–40%.

Песошин пояснил, что итоговая сумма зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. По результатам проверок часть неправомерных начислений скорректировали, деньги вернули гражданам. Там, где затраты были обоснованы, они сохранились.

Глава правительства напомнил, что за год выросли цены на газ (на 9,6%), электроэнергию (на 11,3%) и их транспортировку. В тарифе на тепло 50–90% составляет газ, в тарифе на воду 70–80% — электричество. Без повышения тарифов, по словам Песошина, не обойтись, иначе отопительный сезон может пройти с авариями. С октября тарифы поднимут еще — в среднем на 13,4%, а в 73 муниципалитетах рост может достичь 18,2%. Контроль за начислениями ведут тарифный комитет и жилищная инспекция.