Песошин вручил госнаграды и озвучил экономические показатели Татарстана

news_top_970_100
Республика
14 ноября 2025  13:53
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемонию провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Глава правительства РТ отметил, что труд жителей республики позволяет сохранять социально-экономический рост несмотря на внешние вызовы. Были озвучены ключевые показатели развития региона за 9 месяцев 2025 года:

• Валовой региональный продукт — 4,3 трлн рублей
• Рост промышленного производства — 111,6% к 2024 году
• Инвестиции в основной капитал — 1,1 трлн рублей (115% к 2024 году)
• 4 место в России по объему промпроизводства
• 1 место в ПФО

Значительный вклад в экономику внесли предприятия нефтегазохимии, машиностроения и ОПК. «ТАНЕКО» перерабатывает более 17 млн тонн нефти в год, «КАМАЗ» расширяет модельный ряд автомобилей К5, Казанский авиазавод готовится к серийному производству Ту-214.

Среди награжденных — фотокорреспондент «Казанских ведомостей» Фарит Муратов, получивший звание «Заслуженный работник печати и массовой коммуникации РТ». 

Фото: prav.tatarstan.ru

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане возбуждены уголовные дела против недобросовестных застройщиков ИЖС
В Казани стартовала акция «Татарча диктант»
Песошин вручил госнаграды и озвучил экономические показатели Татарстана
Назначение сити-менеджера Набережных Челнов отложено
Иннополис и китайский район Гуанмин заключили соглашение о сотрудничестве
Школьный музей «Родина» отметил 60-летний юбилей
Проезд в казанском общественном транспорте подорожает до 46 рублей
Проезд в казанском общественном транспорте подорожает до 46 рублей
Татарстан увеличивает экспорт зерна: новая партия пшеницы направлена во Вьетнам