Песошин вручил госнаграды и озвучил экономические показатели Татарстана

В Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемонию провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Глава правительства РТ отметил, что труд жителей республики позволяет сохранять социально-экономический рост несмотря на внешние вызовы. Были озвучены ключевые показатели развития региона за 9 месяцев 2025 года:
• Валовой региональный продукт — 4,3 трлн рублей
• Рост промышленного производства — 111,6% к 2024 году
• Инвестиции в основной капитал — 1,1 трлн рублей (115% к 2024 году)
• 4 место в России по объему промпроизводства
• 1 место в ПФО
Значительный вклад в экономику внесли предприятия нефтегазохимии, машиностроения и ОПК. «ТАНЕКО» перерабатывает более 17 млн тонн нефти в год, «КАМАЗ» расширяет модельный ряд автомобилей К5, Казанский авиазавод готовится к серийному производству Ту-214.
Среди награжденных — фотокорреспондент «Казанских ведомостей» Фарит Муратов, получивший звание «Заслуженный работник печати и массовой коммуникации РТ».