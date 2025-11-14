Песошин вручил госнаграды и озвучил экономические показатели Татарстана

В Казанском Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемонию провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Глава правительства РТ отметил, что труд жителей республики позволяет сохранять социально-экономический рост несмотря на внешние вызовы. Были озвучены ключевые показатели развития региона за 9 месяцев 2025 года:

• Валовой региональный продукт — 4,3 трлн рублей

• Рост промышленного производства — 111,6% к 2024 году

• Инвестиции в основной капитал — 1,1 трлн рублей (115% к 2024 году)

• 4 место в России по объему промпроизводства

• 1 место в ПФО

Значительный вклад в экономику внесли предприятия нефтегазохимии, машиностроения и ОПК. «ТАНЕКО» перерабатывает более 17 млн тонн нефти в год, «КАМАЗ» расширяет модельный ряд автомобилей К5, Казанский авиазавод готовится к серийному производству Ту-214.

Среди награжденных — фотокорреспондент «Казанских ведомостей» Фарит Муратов, получивший звание «Заслуженный работник печати и массовой коммуникации РТ».