Правительство Татарстана учредило гранты в полмиллиона на сохранение языков

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о запуске новой грантовой программы для поддержки проектов по сохранению, изучению и развитию государственных языков республики и языков народов, проживающих в регионе.

Общий фонд программы составляет один миллион рублей в год. Её победители смогут получить грант в размере 500 тысяч рублей каждый. Отбор будет проводиться регулярно — не реже пяти раз в год.

На финансирование могут претендовать организации, зарегистрированные в Татарстане не менее года. Основные требования к проектам — вовлечение в мероприятия не менее 50 участников и обеспечение информационной открытости (не менее трёх публикаций в СМИ о ходе работ).

Экспертная комиссия будет оценивать заявки по нескольким критериям: актуальность и социальная значимость, квалификация команды, реалистичность и измеримость результатов, а также обоснованность бюджета.