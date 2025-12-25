Правительство Татарстана учредило гранты в полмиллиона на сохранение языков

news_top_970_100
Республика
25 декабря 2025  16:29
Автор:
Владислав Косолапкин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о запуске новой грантовой программы для поддержки проектов по сохранению, изучению и развитию государственных языков республики и языков народов, проживающих в регионе.

Общий фонд программы составляет один миллион рублей в год. Её победители смогут получить грант в размере 500 тысяч рублей каждый. Отбор будет проводиться регулярно — не реже пяти раз в год.

На финансирование могут претендовать организации, зарегистрированные в Татарстане не менее года. Основные требования к проектам — вовлечение в мероприятия не менее 50 участников и обеспечение информационной открытости (не менее трёх публикаций в СМИ о ходе работ).

Экспертная комиссия будет оценивать заявки по нескольким критериям: актуальность и социальная значимость, квалификация команды, реалистичность и измеримость результатов, а также обоснованность бюджета.

news_right_column_240_400
Новости
Казанские учёные создали новый класс соединений для борьбы с раком и супербактериями
Леонид Слуцкий поблагодарил руководство Татарстана за восстановление храмов
В Казани проведут бесплатный мастер-класс по созданию рождественского венка
Правительство Татарстана учредило гранты в полмиллиона на сохранение языков
С 1 января проезд на поезде «Казань – Аэропорт» подорожает почти в два раза
Скончалась народная артистка России Вера Алентова
Свадьба на Новый год, или Вальс под бой курантов
Свадьба на Новый год, или Вальс под бой курантов
Как подростков и взрослых толкают на диверсии, обещая деньги