По программе «Наш двор» в Татарстане завершается благоустройство дворов

news_top_970_100
Республика
15 ноября 2025  13:33

В 2025 году в Татарстане благоустроено 663 дворовые территории в рамках реализации программы «Наш двор». Как сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, приемка объектов практически завершена при общем плане в 677 дворов.

В настоящее время ожидается предоставление муниципалитетами финального пакета исполнительной документации с указанием объемов выполненных работ. Полностью оформлены документы по установке осветительного оборудования и малых архитектурных форм, в то время как дорожная часть имеет готовность на уровне 58%.

Отмечается снижение активности граждан по направлению обращений — за последние две недели поступило 162 заявления из шести районов республики. Данная динамика связана с завершением основного этапа работ по облагораживанию придомовых территорий.

news_right_column_240_400
Новости
По программе «Наш двор» в Татарстане завершается благоустройство дворов
О доплате родителям-пенсионерам, воспитывающим несовершеннолетних детей
В Татарстане усилен контроль за соблюдением норм на строительных объектах
В РТ отремонтировали более 200 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Почему не стоит переплачивать за телевизор
Почему не стоит переплачивать за телевизор
В Казани 14 ноября установлен новый температурный рекорд
В Казани пресечена деятельность нескольких точек нелегальной торговли
Гороскоп на неделю с 17 октября по 23 ноября 2025 года
Гороскоп на неделю с 17 октября по 23 ноября 2025 года