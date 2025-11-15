По программе «Наш двор» в Татарстане завершается благоустройство дворов

В 2025 году в Татарстане благоустроено 663 дворовые территории в рамках реализации программы «Наш двор». Как сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, приемка объектов практически завершена при общем плане в 677 дворов.

В настоящее время ожидается предоставление муниципалитетами финального пакета исполнительной документации с указанием объемов выполненных работ. Полностью оформлены документы по установке осветительного оборудования и малых архитектурных форм, в то время как дорожная часть имеет готовность на уровне 58%.

Отмечается снижение активности граждан по направлению обращений — за последние две недели поступило 162 заявления из шести районов республики. Данная динамика связана с завершением основного этапа работ по облагораживанию придомовых территорий.