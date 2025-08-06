Почему инвесторы не спешат в Лаишево?

Изобилие достопримечательностей и производств

На очередном «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ представляли потенциал Лаишевского района. В основном это делал его глава Ильдус Зарипов. Но предваряла его доклад как обычно глава АИР Талия Минуллина. В коротком спиче она перечислила практически все досто- и просто примечательности района: аэропорт, пять технопарков (в том числе и частичку ОЭЗ «Иннополис»), построенный для съемок сериала «Зулейха открывает глаза» поселок Семрук, село, где родился Гавриил Державин, и много чего еще. Перечисление заняло пару минут.

Впрочем, осталось чем похвалиться и Зарипову. По итогам прошлого года валовый территориальный продукт (ВТП) здесь достиг 75,4 млрд рублей - это плюс 107,9% по сравнению с позапрошлым годом. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 50,3 млрд рублей (+155,7%).

Лаишевский район более промышленный, чем сельскохозяйственный, как подумал бы непросвещенный человек. Более 60% ВТП - это продукция таких известных предприятий как Казанский жировой комбинат, «Авиасервис», ICL, ГК «Дорхан», птицефабрика «Яратель» и некоторые другие. Собственно, 82% от всех яиц, производимых в республике, «высиживают» именно в этом районе.

Как было объявлено на мероприятии, «Дорхан» на достигнутом не собирается останавливаться, а также стремится помочь и другим производителям. Для этого в районе возводят производственно-логистический парк на 10 тыс. рабочих мест. Инвестиции в проект - 20,5 млрд рублей.

Доживем до железнодорожной ветки... в 2060-х годах

А уж какие фантастические перспективы транспортного развития района нарисовал со своей стороны директор Института пространственного планирования республики Олег Григорьев! Во-первых, разрабатывается проект дублера Оренбургского тракта, который может пройти от Атабаево мимо Столбищ и Усадов до Мирного. В принципе, на бумаге он уже существует, ему осталось только пройти все этапы согласований… ну и построиться. Также Григорьев поделился планами относительно создания еще и железнодорожной ветки от аэропорта - мимо Лаишева, Алексеевского, Чистополя, Нижнекамска… до самых Набережных Челнов. Правда, спикер обозначил приблизительные сроки реализации как «когда-то в 2060-х годах».

Казалось бы, здесь рай для инвесторов. Любой даже малый предприниматель может спокойно сюда зайти и начать зарабатывать. Однако есть здесь и определенные проблемы. Главная из них - постоянные пробки на дороге в Казань. Ситуацию лучше всего описывает выражение «транспортный коллапс». Но с этим уже борются. Активно строится объезд Сокуров. Как рассказал Григорьев, в мастер-плане Казанской агломерации снизили объем планируемого ввода жилья - с 10 млн до 4,5 млн квадратных метров. Правда, Зарипов выразил уверенность, что уж 5 млн все равно построят. И вряд ли все купившие квартиры в этом районе станут здесь же и работать. Так что придется ждать дублера Оренбургского тракта (точные сроки строительства которого также не обозначены) и... 60-х годов.

Кстати, корреспондент «КВ» поинтересовался у главы района судьбой ЖК «Махаон» - несколько лет назад у одного из застройщиков появился этот проект, по которому многоэтажными домами должно было быть застроено поле перед Малыми Кабанами. Зарипов сообщил, что проект не реализуется (что и так можно визуально наблюдать). Однако сколько продлится его заморозка и будет ли он реализован вообще когда-нибудь, не сказал. Добавил только, если проект захотят запустить снова, то этому обязательно будет предшествовать общественное обсуждение.

Гостиниц не хватает на всех желающих

Стоит упомянуть о туристическом потенциале района. Ведь Лаишево славится своим Камским морем. По словам Зарипова, более 150 тыс. туристов посещают этот край ежегодно. Но больше, конечно, в летний период. Хотя, по мнению корреспондента «КВ», съездить на Камское море в Лаишево удовольствие не из дешевых. Особенно если вы захотите остаться здесь на несколько дней. Инфраструктура города ограничивается весьма неплохо обустроенным пляжем. А вот с местами размещения здесь туговато. Глэмпинги опять-таки не каждому по карману.

Существует прекрасный проект местного курортного центра «Казань Марина». Здесь должна появиться вся необходимая инфраструктура. Да и малый бизнес сюда можно подтянуть. Создание «Марины» обойдется в 21 млрд рублей. Но вот что по срокам? Когда москвичи смогут рассекать Камское море на своих шикарных яхтах и пить дорогое шампанское в лаишевских пятизвездочных отелях? Зарипов не смог ответить конкретно. Единственное, он сказал, что необходимые документы направлены федеральному правительству и теперь все, особенно потенциальный инвестор, ждут согласования от Москвы. В этом проекте без федерального финансирования не обойтись. Самый оптимистичный прогноз - 2027 год.

Даже Минуллина на заседании заметила, что «представители наших деловых объединений становились все грустнее и грустнее и в конце вообще поникли. Ощущение, что все в районе уже есть, заходить некуда. Можете ли вы обозначить какие-то конкретные направления, куда малый бизнес может прийти со своими предложениями? Есть ли незанятые ниши?» Тот же вопрос пытались выяснить и сами представители, причем неоднократно. Зарипов пробовал уверить их, что в районе не развита индустрия гостеприимства, и пригласил занять эту нишу. Но без конкретных примеров получилось как-то не слишком убедительно.

Тюменский инвестор и «Сетевая компания» в поисках компромисса

Очень показательна история тюменского инвестора - компании «Графит», производящей утеплители для домов. Зарипов сам летал в Тюмень, чтобы познакомиться с ее учредителем Ринатом Гайсиным. И понял: это наш человек. Без проволочек выделили землю, и Гайсин построил здесь завод. В планах предпринимателя было занять 20 - 25% рынка Поволжья при сильной конкуренции. А там и до московского рынка рукой подать. И все бы хорошо, но для большого производства нужно много энергии. А «Сетевая компания» запросила за подключение к своим сетям 280 млн рублей. Видимо, там перепутали Лаишевский район с Таймыром и подумали, что сети надо будет тянуть на Крайний Север. Сумма несуразная, особенно учитывая, что инвестор и так вложил сотни миллионов в строительство.

Гайсин обращался везде, вплоть до Раиса Татарстана. В Госкомитете РТ по тарифам после изучения документов с инвестором согласились и в итоге снизили сумму более чем в 10 раз - до 27 млн рублей. Но с этим уже не согласны в «Сетевой компании». Сейчас сторонам надо прийти к компромиссу, согласовать технические условия присоединения к электрическим сетям.

Чего хочет Гайсин? Об этом он написал в своем письме на имя Рустама Минниханова: «Просим Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу «Сетевой компании» строительства сетей электроснабжения с мощностью 2,4 МВт от ПС 35кВ «Ковалинская» до КТП предприятия».

Чего хочет «Сетевая компания»? По всей видимости, полностью переложить затраты на создание новой подстанции на одного инвестора.

Корреспондент «КВ» поинтересовался оценкой этой ситуации у заместителя министра промышленности и торговли РТ Марата Минибаева. Позиция министерства заключается в том, что не стоит перекладывать на реальное производство все затраты производителя энергии.

Мало того что у Гайсина не получается запустить уже построенный завод. Даже если техусловия удастся согласовать в ближайшее время, все равно у «Сетевой компании» останется еще два года на их реализацию. Все по закону. То есть сроки окупаемости проекта не просто немного сдвигаются, а устремляются в светлое будущее. Не слишком выгодно как-то получается. Что скажут другие потенциальные инвесторы, которые собираются открыть в Татарстане свои производства?

Впрочем, Минибаев сообщил, что ситуация находится на контроле в министерстве и есть шанс, что производство можно будет запустить уже в следующем году.