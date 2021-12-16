Почему Казань не книжная столица России?

Эти и другие проблемы книгоиздания обсудили в редакции газеты «Казанские ведомости». Здесь состоялся круглый стол «Текущее состояние книжной торговли в республике. Поиск решений и перспективы развития». Своими оценками и предложениями по этой теме поделились руководители крупных книжных магазинов и издательств Республики Татарстан.

Венера Якупова, президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Республики Татарстан, главный редактор газеты «Казанские ведомости»:

- 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации. Но внедрение одних лишь новых технологий по цифровизации никогда не заменит общения человека с книгой, в особенности с книгой печатной, у которой ряд преимуществ перед электронной. Многие чиновники об этом не знают, судя по их увлеченности цифровизацией. Книги формируют личность человека, это важная часть духовной составляющей мира детей, подростков и взрослых. Давайте обсудим, что можно сделать, чтобы в нашей республике сложился гармоничный союз «бумаги» и «цифры».

Фото: © Фарит Муратов

Аренда – всему голова?

Как, на ваш взгляд, можно решить проблемы книжной торговли в современных условиях?

Михаил Павлов, директор издательского дома «Титул-Казань»:

- Снижение покупательской способности – на это мы повлиять не можем. Поэтому наша задача – сделать книгу доступной. Но как? Арендная плата за размещение книжного магазина или отдела в крупных торговых сетях такая же, как у промтоваров. Но у нас ведь гораздо скромнее объемы продаж! Еще один фактор: книгоиздание, книгопродажу в 2021 году не посчитали пострадавшими от пандемии, поддержки этого вида бизнеса нет. Вместе с тем, да – на 28% вырос рынок электронной торговли книгами. Однако там совсем другая логистика! И издержки совсем другие – в статье расходов нет арендной платы, зарплаты штата сотрудников. Но меня никто не убедит в том, что электронная книга полностью вытеснит бумажную. Человек никогда не лишит себя удовольствия прочитать хорошую книгу. Найти инвесторов? Реальная рентабельность при выпуске книг – максимум 10 – 15%, а зачастую сейчас и того меньше. С такой рентабельностью инвестору мы неинтересны. Поэтому здесь без государственной поддержки в книгоиздании и распространении книг не обойтись.

Мои предложения – эту поддержку можно сделать в виде преференций по налогам для издательств и книготоргующих организаций. Там, где плата за аренду взимается в пользу муниципального бюджета, администрация муниципального образования может ее снизить.

Евгений Кондратьев, генеральный директор торгового дома «Аист-пресс» – сеть магазинов «Любимый книжный»:

- Безусловно, книга остается необходимым товаром. Ведь печатная продукция – это произведение искусства, здесь большая интеллектуальная составляющая. Тем не менее электронные книги тоже имеют своего покупателя. А как живут книжные магазины Татарстана, работающие офлайн? Вот мы сейчас говорим о том, что Казань – третья столица России. Но в первых двух – Москве и Санкт-Петербурге – существуют и успешно работают крупные книжные магазины: «Московский Дом книги», «Молодая гвардия», «Библио-Глобус», Дом книги «Зингер». Например, в Санкт-Петербурге развита продажа краеведческой литературы – она очень востребована покупателем.

Стоит отметить при этом важную деталь. Эти магазины существуют уже десятки лет, они неизменно стоят на привычном месте. И стали знаковыми, культовыми точками притяжения города не только для читающей Москвы, но и для всей читающей России. Любители чтения книг, приезжая в Москву, знают, что всегда можно отправиться по уже знакомому адресу и приобрести нужную книжную новинку.

Но ведь и в Казани такие книжные магазины, такие точки притяжения культурного сообщества города тоже были! Вспомним «Дом печати» на улице Баумана, магазин «Ноты» на улице Пушкина, возле площади Свободы, магазин «Научная книга» возле Кольца, магазин «Академкнига» на улице Вишневского, большой магазин на улице Декабристов/Воровского. Увы, их все до одного закрыли и перепрофилировали.

Еще недавно у нас в Казани все же был очень хороший прецедент – уникальный большой магазин на улице Спартаковской «Книжный двор». Увы, экономика не позволила ему существовать дальше.

Создать и поддержать крупный современный магазин книг, аналогичный существующим в Москве и Санкт-Петербурге, возможно при содействии органов власти республики и администрации города Казани. Если ее руководители будут заинтересованы в имидже столицы Татарстана как читающего умного города.

Ильдар Хуснутдинов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Татарского книжного издательства:

- Книжная отрасль не относится к культуре и образованию. В сознании властей мы – бизнес. Но, мол, бизнес слабый и малоэффективный. Его полная потеря для экономики страны пройдет незаметно. Оборот всего книжного рынка чуть больше оборота российского представительства «ИКЕА». Но меньше сети «Л»Этуаль», «Мираторга», «М.видео», в 7 раз меньше «Аэрофлота», в 15,5 раза меньше оборота «Магнита». Можно ли и как привлечь внимание к чтению книг?

Считаю, было бы эффективным выделить площади и эфир социальной рекламы для поддержки местных книжных магазинов и издательств. Предусмотреть субсидии и гранты на проведение региональных книжных выставок-ярмарок, а также отраслевых семинаров, круглых столов по обмену опытом.

Да, у нас есть фирменные розничные магазины, но это не торговая сеть. Это не основной вид нашей деятельности. Мы издаем социально значимую литературу, наша главная задача – выпускать хорошие по содержанию и красочно иллюстрированные в обложке достойные книги.

Сегодня издателям нужно вспомнить о своих функциях и заниматься непосредственно профессиональным делом: делать ставку на выращивание талантливых авторов, издавать качественные и востребованные книги по доступной цене.

Лучше книжка в руках, чем интернет в «облаке»

Гузель Хасанова, директор ООО «Юлбасма»:

- Печатная книга не уйдет. Мы издаем книги и на русском языке, и на татарском. Но продажи книг с каждым годом падают, это верно. Поэтому сейчас своих потенциальных читателей мы находим в соцсетях и отправляем в маркетплейсы. Почему так? Потому что в маркетплейсе в онлайн-формате можем точно отслеживать путь книги до читателя и увидеть – есть она еще в продаже или нет. Со своей стороны, в маркетплейсах показываем покупателю и страницы книги, и ее развороты. Но вместе с тем части покупателей важно книгу подержать в руках, полистать. Поэтому неправильно думать, что книжные магазины станут невостребованными в ближайшем будущем.

Дамир Соколов, индивидуальный предприниматель, магазин «Татар теле»:

- Я в этом бизнесе интернет-продаж книг недавно. Нам пандемия сыграла на руку – продажи книг в онлайн-формате увеличились. Наша основная литература на виртуальных полках – книги на татарском языке, большая часть из них для детей. И благодаря тому, что мы заключили договор о поставках с Татарским книжным издательством, наш ассортимент значительно расширился, а с ним выросло и количество покупателей.

Так как у меня интернет-продажи идут через маркетплейс, то нет расходов на аренду, зарплату сотрудникам. Поэтому я могу делать небольшую наценку и книги у меня дешевле, чем в обычном книжном магазине. Офлайн-магазины тоже нужны, как бы там ни было, но нам все равно хочется ощущать запах книг, присущий только книжным магазинам. Печатные книги в любом случае не пропадут. Например, детям нужна книга в живом исполнении – большая, красочная, с крупными картинками. Такую книгу любой ребенок всегда будет разглядывать с удовольствием, это ощущение любимой книжки в руках никогда не сравнится с гаджетами.

На книжный фестиваль у Казани амбиций не хватает

Мария Антипова, директор книжного магазина «Территория» в ТЦ «Республика»:

- В Москве ежегодно проходит несколько крупных книжных фестивалей-ярмарок, таких как «Красная площадь», «Книги России». Они привлекают большое внимание потенциальных покупателей и издателей. Такие же ярмарки можно и нужно проводить и в Татарстане, в Казани. Здесь будут встречаться авторы, писатели, оптовики и издатели. Казанцы с удовольствием примут участие в таких творческих встречах. А площадкой для книжной ярмарки может стать, например, обновленная Национальная библиотека, где сейчас созданы замечательные условия для приобщения к чтению книг.

Конечно, организовать такое крупное культурное событие года под силу только администрации города Казани при республиканской поддержке. Это стало бы отличной имиджевой акцией для нашего города.

Алсу Рахматуллина, индивидуальный предприниматель, организатор книжных магазинов в г. Набережные Челны:

- Мы специализируемся на продаже книг на татарском языке. Предлагаем нашим покупателям учебники татарского языка, рабочие тетради по татарскому языку, татаро-русские словари. В сентябре 2018 года в Республике Татарстан было решено изменить систему обучения татарскому языку.

И у нас количество продаж сразу упало на 80%. До этого мы обеспечивали учебной литературой значительное количество образовательных учреждений – нам поступали заказы из районов республики: Бавлов, Альметьевска, Лениногорска, Азнакаева, Елабуги. А ведь сколько средств из бюджета Республики Татарстан было первоначально направлено на программу обучения татарскому языку! А теперь, оказывается, она была неправильной и неэффективной… Но потребность в изучении татарского языка осталась!

К нам приходят русскоязычные покупатели и просят: «Мне нужен простой русско-татарский разговорник для общения». А его нет как такового! Нужны недорогие доступные пособия, брошюры по обучению татарскому языку, красочные детские книжки на татарском языке. Конечно, хорошо, что это, например, стихи Габдуллы Тукая. Но нужны и более простые: как сказать по-татарски «кошка», «глаза», «рука»? Мы ждем такие издания!

Какой опыт в организации книжной торговли в других городах, регионах, странах можно использовать в Казани?

Михаил Павлов:

- У меня коллега сейчас живет в Кельне. Капстрана, рыночные отношения. Но в бюджете муниципалитета города Кельна есть ежегодная статья расходов на издание определенного количества книг, рассказывающих об истории этого древнего города, его достопримечательностях и предназначенных для туристов. Продаются они тоже только по определенной цене, установленной муниципалитетом. В стоимость включены расходы на печать, издание и небольшая торговая наценка. При этом Кельн – не самый туристический город Германии, рядом более популярный у туристов Дрезден. Но тем не менее администрация Кельна считает необходимым поддерживать книгоиздание, посвященное своему городу.

Казань – тоже исторический город с древней богатой историей. И качественные краеведческие издания здесь также нужны! Почему бы администрации Казани не взять пример с немецкого города? Ведь это и вопрос ее привлекательности как туристического центра…

Какова доля некнижных товаров в обороте книжного рынка?

Евгений Кондратьев, генеральный директор торгового дома «Аист- пресс» – сеть магазинов «Любимый книжный»:

- Объективная реальность – объем некнижных товаров постепенно увеличивается, эту необходимость диктует экономика магазина. В 2020 году доля продаж нашего основного товара – книг – составляла 60%.

Борис Мусташкин, генеральный директор ООО «Таис» – сеть магазинов «Дом книги», «Книга+»:

- В наших магазинах книги составляют 57% продаж, 37% – канцтовары, 6% – другие товары-мелочовка.

На что приходится наибольший удельный вес в издержках книготорговых предприятий?

Евгений Кондратьев:

- Аренда торговых площадей. В Казани очень дорогая аренда для книжных магазинов. Например, для магазинов стрит-ритейла (магазинов, имеющих выход на улицу. – Ред.) она начинается от 1000 рублей за квадратный метр.

Борис Мусташкин:

- В торговых центрах цена аренды начинается от 1,5 тысячи рублей за квадратный метр и может быть значительно выше. Это основная статья расходов для книжного магазина. Так что без решения этой проблемы и поддержки сохранить, а тем более продолжать открывать новые книжные магазины большой площади будет очень сложно.

Какой формат продажи книг идеальный или желаемый?

Евгений Кондратьев:

- Площадь нормального книжного магазина должна быть не менее 100 квадратных метров, в идеале 300. Для того чтобы создать атмосферу уюта, притяжения и иметь возможность выкладывать в торговый зал более разнообразный ассортимент книжной продукции. Формат такого магазина – «возле вашего дома».

Борис Мусташкин:

- Покупатели книг очень разные. И чем больше будет вариантов покупки книг, тем лучше. Покупатель сам выберет то, что ему по душе. Нельзя сделать один магазин идеальным во всем. Главное, у покупателя должен быть выбор. Конечно, важен ассортимент, а также наличие парковки возле магазина.

Семья и книга

Опишите современного читателя/покупателя

Гузель Хасанова:

- Сейчас основной покупатель – это женщина средних лет, она покупает книги и для своего ребенка, и зачастую для мужа.

Доля интернет-каналов в обороте книжного рынка

Борис Мусташкин:

- Печатная книга все больше уходит в интернет. Но тем не менее 50% книг продается в оффлайн и более 43% – в специализированных книжных магазинах. В 2020 году, в начале пандемии, книжные магазины закрыли. Но, несмотря на рост интернет-продаж, общий объем книжного рынка упал. Интернет не смог заменить обычный магазин. Ведь книжный магазин – это еще и витрина, здесь покупателю легче выбрать нужное издание. Многим пока удобнее определяться с выбором именно в книжном магазине. Посмотреть, потрогать книгу, полистать, почитать.

У интернет-продаж много своих плюсов, этот канал продаж книг растущий. Но книжные магазины остаются важным местом, где покупатель может встретиться с книгой, они являются проводниками культуры чтения и ее комфортного доступа в массы. Еще одна особенность сегодняшнего времени – многие покупатели выбирают маркетплейс. И книжные интернет-магазины уже не показывают прежнего роста. За маркетплейсом ближайшее будущее, для многих очень удобно все покупки делать в одном месте, привлекает огромный выбор и разнообразные маркетинговые предложения. Онлайн-продажи сейчас составляют 25 – 27% от общего объема проданных книг, и через два-три года они сравняются с продажами в обычных книжных магазинах. Интернет-продажи книг будут расти, в этом нет сомнений. И это абсолютно нормально. И в какой-то момент книжным магазинам с их расходами на аренду, зарплату просто не хватит рентабельности, они будут вынуждены закрываться.

Чтобы этого не произошло и доступность печатной книги не снижалась, розничным книжным магазинам необходима поддержка. Возможно, это частичное субсидирование арендной платы, льготы по налогам. Важно поддержание статуса печатной книги, проведение мероприятий, фестивалей по поддержке культуры чтения. Чтобы читать всегда было модно!

Сколько книжных магазинов, торговых сетей в Казани, Республике Татарстан, России?

Ильдар Хуснутдинов:

- Согласно экспертным оценкам, по состоянию на январь 2021 года всего в России насчитывалось около 5450 традиционных книжных магазинов. В среднем в России уровень обеспеченности книжными магазинами составляет магазин на 26,8 тысячи жителей.

В Республике Татарстан насчитывается чуть более 130 книжных магазинов, львиная доля из них принадлежит книготорговому предприятию «Аист-пресс» – сеть магазинов «Любимый книжный» и ООО «Пегас» – сеть магазинов «Дом книги» и «Книга+».

Венера Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости»:

- Когда-то в Казани книжный магазин, расположенный в самом сердце города, на улице Баумана, занимал весь первый этаж огромного здания Дома печати. Да, ситуация изменилась, переориентировался и сократился спрос, снизились объемы тиражей и продажи книг. Стремительное вхождение интернета во все сферы нашей жизни – это стратегическое направление в республике. Но почему не создать хорошие условия для традиционной печатной продукции: книг, газет и журналов? Печатное слово остается важным в воспитании человека, подрастающего поколения. Это сохранение самобытной культуры и наших традиций, образования, формирование хорошего художественного вкуса. Достойные цели! И они должны иметь такую же достойную государственную поддержку!