Почему возникают проблемы с оплатой проезда?

Все больше казанцев сталкиваются с тем, что не могут оплатить проезд в общественном транспорте, хотя финансово потянут даже пятикратный объезд города вдоль и поперек.

news_top_970_100
Полезное
18 января 2024  10:52
Автор:
Дмитрий Смирнов

Путешествуя по Казани в первые дни нового года, корреспондент «КВ» столкнулся с некоторыми проблемами, связанными с оплатой проезда в автобусе. В частности, не смог расплатиться своей банковской картой. Привыкнув за долгие годы поездок к такому достижению цивилизации, я не таскал с собой мелочь. Да и платить наличкой вовсе не хочется - разница после 1 января составляет целых 4 рубля за поездку. 

Что же произошло? Найти ответ на этот животрепещущий вопрос оказалось чуть сложней, чем вычислить интеграл. Все кондуктора, прикладывавшие карту корреспондента к своим валидаторам, как один, твердили про какой-то «черный список». Якобы туда заносят «провинившиеся» карты, с которых оплату проезда осуществить никак нельзя. Эдакий аналог блокировки. Хотя автор данных строк легко и без проблем расплачивался этой же картой в любом другом месте.

Причем никто из кондукторов не смог раскрыть тайну этого «черного списка». Как туда попадают? И самое главное, как оттуда удалить свою карту? Один из кондукторов, парень лет 20 с восточной внешностью, не обладающий навыками оратора на русском языке, без обиняков заявил: это, мол, проблема пассажира. Робкие возражения о том, что трудится в системе перевозок именно кондуктор и именно он и должен разъяснять все непонятные моменты, молодым человеком, по всей видимости, не были даже поняты. 

Другая кондуктор, прекрасно владеющая русским языком, пустилась в мутные предположения. Когда полет ее фантазии дошел до незакрытых кредитов и мошеннических схем, корреспондент вежливо прервал ее, напомнив, что он спрашивал вовсе не про это. 

Все кондуктора рекомендовали обращаться в банк, выдавший карту, для решения проблемы. Корреспондент так и сделал. Однако и сотрудники банка, включая руководителя отделения, оказались не курсе, что это за «черный список». 

Пришлось звонить на горячую линию комитета по транспорту исполкома Казани по номеру 223-26-30. Там оператор постаралась объяснить суть проблемы. По ее словам, если старые валидаторы работают в онлайн-режиме, то новые предпочитают офлайн-режим. Второй вариант означает, что оплата за проезд поступает не сразу, а немного погодя. И тогда могут возникнуть сложности со стороны банка. Например, на банковской карте на момент поездки могло не оказаться 38 рублей. Оплата проезда прошла, а уже позже банк выдал информацию о недостаточности средств. Так карта оказывается в «черном списке». 

В комитете предложили выход из ситуации. По их словам, почти единственный. Ну или поменять полностью карту, как и предложили в банке. Выход, надо отметить, не очень простой и требующий времени и работающего интернета.
Итак, надо зайти на сайт АО «Транспортная карта» - transkart.ru. Выбрав вкладку «Карты», войти в «Личный кабинет пассажира». Для этого потребуется ввести номер и срок действия карты (только ни в коем случае не вводите пин-код!). После этого откроется страница, на которой можно посмотреть, есть ли у вас задолженность по оплате проезда. У автора этих строк она, оказывается, образовалась в целых 35 рублей! Вот и весь секрет попадания в «черный список». 

Далее, если задолженность обнаружена, ее стоит погасить. Для этого придется здесь же, на сайте, еще раз ввести реквизиты банковской карты. И только после погашения долга карта удаляется из «черного списка». Если возникли сложности при этом, надо позвонить в абонентский отдел АО «Транспортная карта» по телефону 517-33-17. 
Корреспондент «КВ» предпринял попытку донести до сотрудников комитета по транспорту простую мысль: всю вышеизложенную информацию должны сообщать пассажирам, столкнувшимся с этой ситуацией, кондуктора. А не только их обилечивать. Ведь качество услуги определяется степенью удовлетворенности клиента. На том конце трубки в ответ раздался лишь вздох...

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на 2023 год произошло 47 ДТП из-за выезда на встречную полосу
Почему возникают проблемы с оплатой проезда?
Где можно будет окунуться в купель в Казани?
Казань борется с последствиями снегопада
Казань борется с последствиями снегопада
После лечения по интернету можно потерять слух и «намыть» отит
После лечения по интернету можно потерять слух и «намыть» отит
Открывается горячая линия по переходу на новую платформу «Электронное образование РТ»
Семейный конкурс собрал почти 13 тысяч участников из Татарстана
Рустам Минниханов пообещал, что дестабилизации обстановки в Татарстане не допустят