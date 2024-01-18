Почему возникают проблемы с оплатой проезда?

Путешествуя по Казани в первые дни нового года, корреспондент «КВ» столкнулся с некоторыми проблемами, связанными с оплатой проезда в автобусе. В частности, не смог расплатиться своей банковской картой. Привыкнув за долгие годы поездок к такому достижению цивилизации, я не таскал с собой мелочь. Да и платить наличкой вовсе не хочется - разница после 1 января составляет целых 4 рубля за поездку.

Что же произошло? Найти ответ на этот животрепещущий вопрос оказалось чуть сложней, чем вычислить интеграл. Все кондуктора, прикладывавшие карту корреспондента к своим валидаторам, как один, твердили про какой-то «черный список». Якобы туда заносят «провинившиеся» карты, с которых оплату проезда осуществить никак нельзя. Эдакий аналог блокировки. Хотя автор данных строк легко и без проблем расплачивался этой же картой в любом другом месте.

Причем никто из кондукторов не смог раскрыть тайну этого «черного списка». Как туда попадают? И самое главное, как оттуда удалить свою карту? Один из кондукторов, парень лет 20 с восточной внешностью, не обладающий навыками оратора на русском языке, без обиняков заявил: это, мол, проблема пассажира. Робкие возражения о том, что трудится в системе перевозок именно кондуктор и именно он и должен разъяснять все непонятные моменты, молодым человеком, по всей видимости, не были даже поняты.

Другая кондуктор, прекрасно владеющая русским языком, пустилась в мутные предположения. Когда полет ее фантазии дошел до незакрытых кредитов и мошеннических схем, корреспондент вежливо прервал ее, напомнив, что он спрашивал вовсе не про это.

Все кондуктора рекомендовали обращаться в банк, выдавший карту, для решения проблемы. Корреспондент так и сделал. Однако и сотрудники банка, включая руководителя отделения, оказались не курсе, что это за «черный список».

Пришлось звонить на горячую линию комитета по транспорту исполкома Казани по номеру 223-26-30. Там оператор постаралась объяснить суть проблемы. По ее словам, если старые валидаторы работают в онлайн-режиме, то новые предпочитают офлайн-режим. Второй вариант означает, что оплата за проезд поступает не сразу, а немного погодя. И тогда могут возникнуть сложности со стороны банка. Например, на банковской карте на момент поездки могло не оказаться 38 рублей. Оплата проезда прошла, а уже позже банк выдал информацию о недостаточности средств. Так карта оказывается в «черном списке».

В комитете предложили выход из ситуации. По их словам, почти единственный. Ну или поменять полностью карту, как и предложили в банке. Выход, надо отметить, не очень простой и требующий времени и работающего интернета.

Итак, надо зайти на сайт АО «Транспортная карта» - transkart.ru. Выбрав вкладку «Карты», войти в «Личный кабинет пассажира». Для этого потребуется ввести номер и срок действия карты (только ни в коем случае не вводите пин-код!). После этого откроется страница, на которой можно посмотреть, есть ли у вас задолженность по оплате проезда. У автора этих строк она, оказывается, образовалась в целых 35 рублей! Вот и весь секрет попадания в «черный список».

Далее, если задолженность обнаружена, ее стоит погасить. Для этого придется здесь же, на сайте, еще раз ввести реквизиты банковской карты. И только после погашения долга карта удаляется из «черного списка». Если возникли сложности при этом, надо позвонить в абонентский отдел АО «Транспортная карта» по телефону 517-33-17.

Корреспондент «КВ» предпринял попытку донести до сотрудников комитета по транспорту простую мысль: всю вышеизложенную информацию должны сообщать пассажирам, столкнувшимся с этой ситуацией, кондуктора. А не только их обилечивать. Ведь качество услуги определяется степенью удовлетворенности клиента. На том конце трубки в ответ раздался лишь вздох...