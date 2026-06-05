Почему художник Альфрид Шаймарданов продолжает верить в светлое, доброе, вечное?

Во вторник в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Обратная сторона Луны» известного российского художника Альфрида Шаймарданова. Прямо перед открытием прошел сильный дождь, тем не менее это не помешало зрителям прийти.
А кто-то и вовсе сказал, что это хороший знак, усмотрев в летнем дожде символ очищения. Впрочем, работы, размещенные в залах на двух этажах, - тоже своего рода очищение. Со зрителем они говорят на честном, хоть и абстрактном, языке, но с любовью. Кто-то, придя сюда, возможно, обидится на автора: мол, кто ты такой, что судишь меня? А кто-то, наоборот, улыбнется, вздохнув с облегчением, а где-то и посмеется.
- Это выставка беспредметного искусства, и каждый зритель сделает свои выводы и открытия, - рассказал корреспонденту «КВ» Альфрид Муллахметович. - Все эти картины я писал с любовью. Задумка прежде всего должна нравиться самому художнику, тогда она откликнется еще кому-то. Многие картины, которые здесь представлены, написаны в последние пять лет, а какие-то - двадцать и более лет назад. Некоторые уже побывали в городах России, к примеру, в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле. В детстве я не любил рисовать и не думал, что стану художником. Когда заявил о своем желании маме, она расплакалась. Ведь желание стать художником появилось у меня в момент распада Советского Союза. Но я не побоялся взяться за кисточку. Мне повезло в свое время встретить учителя - Ивана Степановича Соловьева, который привил мне любовь к искусству, повлиял на мировоззрение, характер. Считаю себя человеком счастливым, ведь нахожусь на своем месте. Мой девиз - «Вперед и вверх!» Мама, когда я был юным, напутствовала любить, ценить жизнь.
Член Союза художников РФ и РТ, заслуженный деятель искусств РТ Альфрид Муллахметович Шаймарданов родился 31 января 1961 года в деревне Сабабаш Сабинского района. Детство и юность провел в городе Караганде (Казахстан). После службы на Северном флоте в 1983 году поступил в Ленинградский институт киноинженеров, получил специальность «инженер-механик». После окончания института приехал в Казань. С 1988 по 1991 год работал на Казанской студии кинохроники. С 1993 года профессионально занимается живописью, живет и работает в Казани. Однако в этот раз перед зрителями Альфрид Шаймарданов предстает не как признанный классик наивной живописи, а как художник-абстракционист.
Смотришь, к примеру, на картину «Суть времени» (2021 год) и пытаешься разгадать. На самом верху - золотая плотная полоса. Ее отделяет по всей длине черная линия, от которой такого же цвета струйки стекают вниз, а дальше уже - темно-серый, мрачный фон. Кажется, что золото - это то, что дается каждому авансом. Это драгоценное время, которое человек тратит на свое усмотрение. Но время беспощадно, ведь оно бежит, и можно не успеть сделать что-то по-настоящему ценное.
«Белые начинают и выигрывают» (2023 год) - на шахматной доске расположились четыре шашки, одна из которых, белая, будто забилась в угол. А три черные ее окружили.
- Здесь наплыв и засилье черных. Только посмотрите, как они белую шашку зажали, - сказал художник. - Значит, белой нужно придумать какой-то оригинальный ход, чтобы победить!
А вот на картине «Белые пятна. Черные дыры» (2022 год) белые штрихи уверенно сияют и разрастаются. Добро победит! «Намерение зеленого» (2023 год) - густой и глубокий зеленый цвет не сдаст своих позиций!
Как зритель я увидела некую иронию в картине «Бесконечно черному глубоко фиолетово» (2022 год). А ведь и другим может быть фиолетово на мнение этого «бесконечно черного»?
На картине «Ненасытный. Бубновый туз» (2025 год) - желтый вычурный ромб на черном фоне. Может быть, и здесь скрыта ирония? Разве может быть счастливым ненасытный? Такой подход к жизни рано или поздно приведет к беде, если ты сияешь на фоне тьмы.
- В своем творчестве я не ограничиваю себя в выборе материалов, - продолжил художник, уделив мне почти полчаса перед открытием выставки. - В одной из картин я использовал, к примеру, пять килограммов гречки - отличный фон получился! А вот в работе «Выбор есть? Чай черный. Хочешь - пей» (2021 год) - около 30 пачек байхового чая и блестки. На работу под названием «Люблю, не могу… (Идол)» (2024 год) ушло примерно 1,6 тысячи стразов. Она посвящена тем, кто проводит свою жизнь в сотовом телефоне и буквально не живет жизнью настоящей. И эта картина - тоже намек на быстротечность жизни. Не придется ли спустя годы жалеть об ушедшей молодости, проведенной в виртуальном мире иллюзий?
В 1993 году художником написана печальная, но правдивая картина-ответ на этот вопрос - «Шар улетел». Внизу распластался человек, он уже не борется, его душа мертва. Наверх поднимается красивый красный шар - такая большая и сильная была у человека мечта, но он, судя по всему, за нее не боролся, тратя жизнь на ненужное.
Во всех этих работах прослеживается боль за человека, его личность. Время не прощает подлости, трусости, и не все ошибки можно исправить, а отвечать за них все равно приходится. И человек как никто другой сам приводит себя к тьме. Но одновременно художник упорно верит в человечество. Не секрет, что художники порой видят незримое. Значит, не время вешать нос!