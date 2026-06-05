Почему художник Альфрид Шаймарданов продолжает верить в светлое, доброе, вечное?

Во вторник в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Обратная сторона Луны» известного российского художника Альфрида Шаймарданова. Прямо перед открытием прошел сильный дождь, тем не менее это не помешало зрителям прийти.

Альфрид Шаймарданов: «Все эти картины я писал с любовью» Фото: Фарит Муратов

А кто-то и вовсе сказал, что это хороший знак, усмотрев в летнем дожде символ очищения. Впрочем, работы, размещенные в залах на двух этажах, - тоже своего рода очищение. Со зрителем они говорят на честном, хоть и абстрактном, языке, но с любовью. Кто-то, придя сюда, возможно, обидится на автора: мол, кто ты такой, что судишь меня? А кто-то, наоборот, улыбнется, вздохнув с облегчением, а где-то и посмеется.

- Это выставка беспредметного искусства, и каждый зритель сделает свои выводы и открытия, - рассказал корреспонденту «КВ» Альфрид Муллахметович. - Все эти картины я писал с любовью. Задумка прежде всего должна нравиться самому художнику, тогда она откликнется еще кому-то. Многие картины, которые здесь представлены, написаны в последние пять лет, а какие-то - двадцать и более лет назад. Некоторые уже побывали в городах России, к примеру, в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле. В детстве я не любил рисовать и не думал, что стану художником. Когда заявил о своем желании маме, она расплакалась. Ведь желание стать художником появилось у меня в момент распада Советского Союза. Но я не побоялся взяться за кисточку. Мне повезло в свое время встретить учителя - Ивана Степановича Соловьева, который привил мне любовь к искусству, повлиял на мировоззрение, характер. Считаю себя человеком счастливым, ведь нахожусь на своем месте. Мой девиз - «Вперед и вверх!» Мама, когда я был юным, напутствовала любить, ценить жизнь.

Картина «Солнце близко» (2023 год) завораживает Фото: Фарит Муратов

Член Союза художников РФ и РТ, заслуженный деятель искусств РТ Альфрид Муллахметович Шаймарданов родился 31 января 1961 года в деревне Сабабаш Сабинского района. Детство и юность провел в городе Караганде (Казахстан). После службы на Северном флоте в 1983 году поступил в Ленинградский институт киноинженеров, получил специальность «инженер-механик». После окончания института приехал в Казань. С 1988 по 1991 год работал на Казанской студии кинохроники. С 1993 года профессионально занимается живописью, живет и работает в Казани. Однако в этот раз перед зрителями Альфрид Шаймарданов предстает не как признанный классик наивной живописи, а как художник-абстракционист.

Смотришь, к примеру, на картину «Суть времени» (2021 год) и пытаешься разгадать. На самом верху - золотая плотная полоса. Ее отделяет по всей длине черная линия, от которой такого же цвета струйки стекают вниз, а дальше уже - темно-серый, мрачный фон. Кажется, что золото - это то, что дается каждому авансом. Это драгоценное время, которое человек тратит на свое усмотрение. Но время беспощадно, ведь оно бежит, и можно не успеть сделать что-то по-настоящему ценное.

Светлую грусть вызывает картина «Шар улетел» (1993 год) - может,

не все еще потеряно?

Фото: Фарит Муратов

«Белые начинают и выигрывают» (2023 год) - на шахматной доске расположились четыре шашки, одна из которых, белая, будто забилась в угол. А три черные ее окружили.

- Здесь наплыв и засилье черных. Только посмотрите, как они белую шашку зажали, - сказал художник. - Значит, белой нужно придумать какой-то оригинальный ход, чтобы победить!

А вот на картине «Белые пятна. Черные дыры» (2022 год) белые штрихи уверенно сияют и разрастаются. Добро победит! «Намерение зеленого» (2023 год) - густой и глубокий зеленый цвет не сдаст своих позиций!

Как зритель я увидела некую иронию в картине «Бесконечно черному глубоко фиолетово» (2022 год). А ведь и другим может быть фиолетово на мнение этого «бесконечно черного»?

Работа «Осень. Противостояние» написана в 2022 году в смешанной технике Фото: Фарит Муратов

На картине «Ненасытный. Бубновый туз» (2025 год) - желтый вычурный ромб на черном фоне. Может быть, и здесь скрыта ирония? Разве может быть счастливым ненасытный? Такой подход к жизни рано или поздно приведет к беде, если ты сияешь на фоне тьмы.

- В своем творчестве я не ограничиваю себя в выборе материалов, - продолжил художник, уделив мне почти полчаса перед открытием выставки. - В одной из картин я использовал, к примеру, пять килограммов гречки - отличный фон получился! А вот в работе «Выбор есть? Чай черный. Хочешь - пей» (2021 год) - около 30 пачек байхового чая и блестки. На работу под названием «Люблю, не могу… (Идол)» (2024 год) ушло примерно 1,6 тысячи стразов. Она посвящена тем, кто проводит свою жизнь в сотовом телефоне и буквально не живет жизнью настоящей. И эта картина - тоже намек на быстротечность жизни. Не придется ли спустя годы жалеть об ушедшей молодости, проведенной в виртуальном мире иллюзий?

В 1993 году художником написана печальная, но правдивая картина-ответ на этот вопрос - «Шар улетел». Внизу распластался человек, он уже не борется, его душа мертва. Наверх поднимается красивый красный шар - такая большая и сильная была у человека мечта, но он, судя по всему, за нее не боролся, тратя жизнь на ненужное.

Во всех этих работах прослеживается боль за человека, его личность. Время не прощает подлости, трусости, и не все ошибки можно исправить, а отвечать за них все равно приходится. И человек как никто другой сам приводит себя к тьме. Но одновременно художник упорно верит в человечество. Не секрет, что художники порой видят незримое. Значит, не время вешать нос!

