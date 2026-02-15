Почти 140 тысяч татарстанских семей улучшили жилищные условия благодаря соципотеке

С 2005 года в республике действует уникальная программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом при Раисе РТ. За это время льготное жилье получили более 138 тысяч семей. Условия программы предусматривают ставку 7% годовых, рассрочку до 28,5 года и первоначальный взнос от 10%. Ключевое преимущество — стоимость квартир с чистовой отделкой значительно ниже рыночной.

В семьях, участвующих в программе, родилось уже свыше 65 тысяч детей. При рождении или усыновлении ребёнка после постановки на учёт республика предоставляет безвозмездную выплату в 200 тысяч рублей. Эти средства можно использовать как для первого взноса, так и для погашения долга по уже приобретённому жилью.

В 2026 году Госжилфонд планирует построить 108 домов на 3123 квартиры общей площадью 150,6 тысячи квадратных метров. На сегодня выполнение плана достигло 6%. Программа, аналогов которой нет в других регионах, вносит весомый вклад в достижение целей нацпроекта «Семья».