Строительство футбольного центра «Рубина» в Казани выполнено на 74%

В Татарстане продолжается возведение спортивных объектов. По данным Минстроя РТ, Центр развития футбола на базе «Рубина» в Авиастроительном районе Казани готов почти на три четверти — 74%. Полностью завершить строительство универсального комплекса планируется к августу 2026 года. Финансирование ведется за счет госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и республиканского бюджета.

Всего в текущем году в регионе реализуется 14 спортивных объектов. 20% от общего объема работ приходится на возведение крытых футбольных манежей. Также строятся пять универсальных спортивных площадок. Готовность трех ледовых арен в целом по республике составляет 25%.